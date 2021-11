Julio Iglesias: "Ya sea desde el principio o dos minutos, hay que darlo todo"

La ilusión del que vuelve a renacer. El camino del Córdoba, pese a que lo que pueda parecer desde fuera, también ha estado en cierto modo lleno de ciertos obstáculos, sobre todo en forma de lesiones. Uno de los que más ha sufrido en ese sentido es Julio Iglesias, quien no ha podido tener un ritmo regular en el equipo por diversas dolencias. Eso sí, lo poco que se le ha podido ver con la blanquiverde ha sido realmente reseñable. De este modo, una vez recuperado del todo, el centrocampista vivió el pasado fin de semana otro momento importante, pues por vez primera fue titular en liga en este curso, una decisión que le deja “muy contento”, resaltando que seguirá “trabajando día a día desde el minuto uno para que el entrenador tenga la posibilidad de elegir ponerme en el campo”.

Así se ha mostrado en sala de prensa el jugador de Arcos de la Frontera, quien ha subrayado que “cada semana”, lo único que tiene en mente es “el trabajo”, que eso “no se negocia”, y al fin y al cabo "llega la recompensa”. La misma le posibilitó disputar una hora de juego, en la que el Córdoba dejó prácticamente encarrilado el partido ante el Cacereño, que llegaba a El Arcángel como el segundo clasificado del Grupo IV.

“Ahora hay que seguir trabajando más y más”, indica el futbolista, quien reconoce que se enteró de su titularidad “en el momento en el que el mister, antes del partido, da la convocatoria”, e incide en que “te motiva saber que tienes la posibilidad como los demás compañeros. En el equipo hay una tremenda competencia, vemos los futbolistas uno por uno que hay en cada puesto”.

Sea como sea, Iglesias puntualiza que “hay que darlo todo, ya sea desde el principio o dos minutos”, pues “en cada puesto hay un futbolista tremendo” y “el mister no se compromete con nadie. Me puso habiendo jugado poco. Yo creo que todos vamos a dar lo máximo de cada uno, hayamos jugado más o menos”. Eso sí, admite que "siempre hay un margen de mejora, siempre hay que tener esa ambición”, y que “por mucho que se entrena, no es igual el ritmo de partido”.