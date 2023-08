La joven promesa Álvaro Leiva, próximo objetivo del Córdoba CF

Los últimos coletazos del mercado, aunque lo más frenético sin ninguna duda. Los equipos apuran los días para cerrar sus plantillas definitivas de cara a conseguir sus respectivos objetivos durante la competición regular. Muchos de ellos tienen que redimir su pésimo nivel competitivo de la pasada temporada y por eso están intentando armar un plantel a la altura de las expectativas. Uno de estos clubes es un Córdoba CF que, por el momento, tiene una escuadra bastante descompensada en algunas posiciones, pero que trata de remediar antes de que llegue el 1 de septiembre con refuerzos de calidad, como es el caso de Álvaro Leiva.

VÍDEO | Córner Cordobés, 3x2: 'Comienza la temporada del Córdoba CF'

Más

Por todos es conocido que la entidad blanquiverde se ha interesado en una de las joyas del fútbol algecireño y que despuntó de tal manera durante la temporadas 2021-22 que el Real Madrid se hizo con sus servicios cuando tan solo tenía 17 años y había debutado con la selección española sub 19. Aun así, Álvaro Leiva no ha tenido el protagonismo que le gustaría bajo los mandos de Raúl González, jugando tan solo 78 minutos en la pasada campaña regular y no cosechando ese liderazgo que había tenido vistiendo la elástica del Algeciras CF.

Curiosamente, todo hace apuntar a que se reencontrará con Iván Ania, técnico que confió en su potencial en territorio algecireño y que ahora quiere que vuelva a ser la gran perla de su nuevo proyecto en el Córdoba CF. Sin embargo y salvo cambio de última hora, el anuncio oficial no será inmediato, ya que, según las fuentes consultadas por CORDÓPOLIS, el acuerdo “no está cerrado” y que hay que estar atentos a ver cómo “evoluciona la situación en los próximos días”. Sin novedad al respecto, la intención de la entidad blanquiverde es que pueda estar junto a la expedición cordobesa para esa jornada inaugural ante el Ibiza.