Iván Ania: “Todo lo que sea sumar fuera de casa siempre es positivo”

Una de las principales pesadillas de este Córdoba CF es alejarse de El Arcángel. La entidad blanquiverde ha encontrado el camino hacia las buenas sensaciones como local, manteniéndose actualmente como invictos en la categoría después de empatar ante Burgos CF y Málaga CF, además de vencer al RC Deportivo de La Coruña. Sin embargo, esta experiencia y sabiduría ha sido incapaz de trasladarla, hasta este momento, para disputar sus encuentros como visitante, cayendo en sus tres salidas frente a Mirandés, Elche y Huesca. Es por ello que Iván Ania ha comparecido ante los medios de comunicación y ha subrayado los principales errores a solucionar del conjunto blanquiverde en este sentido.

Y es que el Córdoba CF afrontará dos encuentros de manera consecutiva como visitante, cosa que podría ser un hándicap para la escuadra califal por esas tres derrotas, pero Ania cree que la sensación es “buena, aceptable”, pero que los errores defensivos hicieron que su equipo encajase y eso “cambia el partido totalmente”. Con 3-0 en Huesca tenía la sensación de que apenas nos habían pisado el área. Tenemos que ser más sólidos defensivamente, eso no quiere decir ni que juegues más hundido o replegado, sino que tienes que tener más intensidad defensiva“, apunta un ovetense que no cree que influya jugar en domingo, aunque sí que trastoca los muchos o pocos días entre duelo y duelo. ”Podemos tener una semana normal para preparar y descansar, pero no creo que tenga importancia ni influencia“.

Otra de las dudas que ciernen sobre el entorno blanquiverde es un posible cambio de sistema para tratar de fortalecer la defensa, aunque Ania cree que esto varía en función de los jugadores que estén en el terreno de juego. “Nosotros hemos jugado a veces con tres por dentro. Otras con dos interiores que son dos mediocentros. El esquema es lo menos importante porque a veces utilizas uno para atacar y otro para defender”, aunque el asturiano no se esconde a la hora de encontrar soluciones. “Tenemos que conseguir que el equipo logre resultados fuera de casa para que no sea una final cuando juguemos aquí. Cuanto más puedas jugar con tranquilidad, el rendimiento va a ser mejor”.

Ahora, el rival es un Albacete que ha sufrido la igualdad que existe en la categoría. “Es un muy buen equipo con un muy buen entrenador, capaces de dominar y que no está incómodo si se siente dominado como el partido ante el Elche. Tienen unas ideas muy claras y los resultados al final te dicen poco. Yo miro más la propuesta que unos resultados que no me dicen nada más allá de que vienen de una derrota importante como local. Serán claves esos momentos que tienen cada equipo para hacer goles porque en todos los partidos hay momentos para los dos”.

Aun así, el ovetense no acepta que se especule con el resultado. “Vamos a ir a ganar como hacemos en todos los partidos”, aunque, en esta situación, “todo lo que sea sumar fuera de casa es positivo”, pero siempre “con la intención de ganar”. Si vas a ganar puedes empatar, si vas a empatar lo normal es que pierdas. Tendremos una idea, señas de identidad, forma de jugar que a veces nos penalizan, pero otra muchas nos benefician. Tenemos que llegar al balance entre esa penalización y fortaleza, así como entre goles a favor y en contra“, ha apuntado un Ania que ha confirmado la baja de Kuki Zalazar y la duda de Calderón.

No todo es lo deportivo, menos aún en un Córdoba CF que confirmó que Park Bench entró como accionista y tres de los consejeros del Consejo de Administración llevarán su firma. Es por ello que Ania explicó que de esto ya era consciente el plantel. “En el tema del Big Data, este año hemos incorporado a un analista que también maneja tema de datos y los tenemos a disposición para hacer unos de ellos. Las nuevas tecnologías en el fútbol son muy importantes y nos dan unas referencias en un nivel no profesional del fútbol es más difícil el no tenerlas o el poder acceder a ellas”, ha culminado.