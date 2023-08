Iván Ania: “Queremos empezar ganando y dar un mensaje de autoridad”

La UD Ibiza ya aguarda para visitar en la primera jornada de competición oficial al Córdoba CF. Dos equipos llamados a estar en la parte alta de la tabla del Grupo II de Primera RFEF, y que intentarán aprovechar los condicionantes que rodean a esta primera jornada para sacar un buen resultado frente a dos escuadras similarmente remodeladas. En este contexto, Iván Ania ha acudido a la sala de prensa de El Arcángel, y ha subrayado sus ganas de que “llegue el partido”, ya que “las pretemporadas se hacen largas”, y esta semana “ya se ve algo distinto, los jugadores están más concentrados, y no solo yo, sino todos los que estamos dentro del club, estamos con ganas de que llegue el domingo para empezar la liga”.

El Córdoba CF se afianza en sus arranques ligueros

Así, el primer rival será una UD Ibiza a la que han “estudiado”, y “conocen los jugadores, tanto individual como colectivamente”, así como al entrenador, con quien ha “compartido un mes y pico de convivencia en el Racing de Santander”. Así, ha definido la plantilla celeste como hecha “a capricho”, ya que han sido capaces de “firmar muy buenos jugadores, incluso de categoría superior, en una apuesta clara de intentar volver al fútbol profesional”, aunque también ha reconocido que es “preferible enfrentarte a este tipo de equipos en las primeras jornadas donde aún tienen que pasar un periodo de adaptación”. “Sabemos de la dificultad, del potencial del rival, y de la dificultad del partido, pero es la primera jornada en casa, queremos empezar ganando y dar un mensaje de mando. Nos van a exigir estar a nuestro máximo nivel”, ha añadido.

Será, por lo tanto, un duelo en el que “los detalles serán los que marquen la diferencia”, ya que en estas primeras jornadas, especialmente en la primera, suelen ser partidos “en los que los equipos van con miedo porque no saben qué se van a encontrar en el rival, nadie quiere empezar perdiendo, y, a veces, tiene más poder el miedo que el querer ganar”. Pese a ello, Iván Ania tiene “una idea clara de lo que queremos”, así como una “alineación clara aunque no la haya mostrado en los entrenos porque me gusta que los jugadores no la sepan hasta la charla previa al partido”, siendo con ello conscientes de que “en frente vamos a tener uno de los rivales importantes del grupo y de la categoría. Los equipos de Romo, si se ponen por delante, son difíciles de darle la vuelta. Tenemos que tener el balón, no tener pérdidas y no dejarles correr en transición porque tienen velocidad en banda”.

Por lo tanto, ha reincidido en que “es importante empezar bien y ganar el primer partido, empezar mandando un mensaje de autoridad, se podría decir”, sin perder de vista que los próximos son “dos rivales importantes como Ibiza y Real Murcia, dos apuestas económicas fuertes y claras viendo los refuerzos para intentar conseguir el ascenso”, aunque “si le diéramos la vuelta al pensamiento, ellos pensarán que, para empezar la liga con el Córdoba CF, posiblemente también les gustaría que fuese otro tipo de rival”. Pese a ello, en el seno blanquiverde están pensando “solo en el Ibiza, en ganar el partido, y luego ya hablaremos del Murcia, pero es importante el primer partido, no solo la victoria, sino la sensación que el equipo que pueda transmitir”.

Una plantilla “con algunas posiciones que es evidente que queremos reforzar”

Por otro lado, siguiendo con la rueda de prensa, pero poniendo el foco en su propio equipo, Iván Ania ha remarcado que en la pretemporada tenían dos objetivos: que los jugadores cogieran las ideas y un tono físico suficiente como para poder competir noventa minutos desde la primera jornada, y que se llegase con cero lesiones al estreno liguero. “El objetivo de los minutos lo hemos cumplido porque casi todos han tenido la posibilidad de jugar noventa minutos, y en cuanto a las lesiones, ha habido unas lesiones minimas, y salvo Adilson, que estamos a la espera de si va a poder llegar, van a estar todos disponibles”, ha subrayado el técnico ovetense, que también ha recordado que “aún queda una semana de marcado y pueden suceder muchas cosas, porque el mercado en los últimos días te da unas posibilidades que no tienes al principio”.

Una semana en la que se buscará completar la plantilla, ya que “es evidente que hay algunas posiciones que queremos reforzar”, aunque el entrenador se ha negado a nombrarlas porque sería “contraproducente para el mercado”. “Van a venir más jugadores, no sé si hoy, mañana, pasado o el último día, pero algún jugador más va a venir y va a subir el nivel de la plantilla”, ha declarado. Una plantilla que es “otra” con respecto a la del año pasado, con “otro cuerpo técnico y otra directiva, por lo que no se puede comparar”. “Cuando acabe la liga y se vean los números y la posición en la tabla, diremos si es mejor o peor. A veces tienes mejores jugadores y el rendimiento es peor, y viceversa, pero todos buscamos una clasificación y objetivos, y, más allá de que sea mejor o peor, intentaremos cumplir el objetivo marcado”, ha comentado.

Pasando a hablar sobre nombres propios, Iván Ania ha reconocido que ha podido “ver poco” a Cristian Delgado por su lesión, pero que es “un '6' con buen manejo de balón, que siempre se ofrece”, y que al tener “cinco pivotes de muy buen nivel, tendrán que pelear por los dos puestos que hay de centrocampista, o tres cuando juguemos con tres”, abriendo la posibilidad de emplear el 1-4-3-3. Sin embargo, Cristian causará baja en esta primera jornada, aunque es posible que tenga el alta médica, por su sanción con el Córdoba CF B.

En el caso de la delantera, ha dejado caer que Casas será el titular ya que “lleva toda la pretemporada, y es un jugador que lleva varias temporadas aquí, mientras que Toril se incorporó hace poco”. Este último fue titular en Linares ya que “quería ver el punto de forma en el que estaba”, e “hizo un buen partido”, dando “un perfil que no teníamos en plantilla, muy de área, rematador y de juego aéreo”, teniendo así “dos delanteros distintos, incluso complementarios, e importantes de la categoría”. “Creo que en ese sentido tenemos bien cubierto el puesto. Que peleen por ser titulares, y en esa competencia radica el éxito: en que todos se sientan partícipes, importantes, y que compitan por ser titulares”, ha añadido.

Otro de los grandes nombres propios de estos últimos días ha sido Kike Márquez, nombrado por sus compañeros como primer capitán del equipo. “Dejé que votaran a los jugadores que quieren que les representen, y yo aporté un jugador más -Adri Castellano- ya que en todos los equipos que he entrenado lo he hecho así”, ha explicado Iván Ania, aunque remarcando que “los jugadores tienen que tener la autoridad de decidir quién quieren que les represente”, ya que “no es solo salir al campo y dar la mano al rival. Requiere de mucha más responsabilidad, y representan tanto en lo bueno como en lo malo, son un ejemplo, y tienen que ser los guías que arrastren al equipo”. “Durante la pretemporada estaban ejerciendo de capitanes cuatro jugadores sin votación, y los líderes naturales se notan desde el primer día, y todo eso se ve reflejado luego en las votaciones”, ha confirmado.

Por último en cuanto a nombres, también ha saltado a la palestra Álvaro Leiva, uno de los deseos de este mercado veraniego del Córdoba CF. Sobre él, Ania ha confesado que lo conoce “perfectamente”, porque en su etapa en el Algeciras se encontró “con un chaval de 16 años con mucha hambre y potencial”. “Ya había debutado, pero creía que nos podía aportar mucho, le di continuidad e hizo un año increíble”, ha explicado, aunque rápidamente ha salido al paso recordando que “no es jugador del Córdoba CF y no sé si en un futuro lo va a ser, por lo que prefiero no opinar. El Real Madrid Castilla pagó un traspaso alto, y es un jugador importante de la categoría”, ha concluido al respecto.

“La afición es el mayor valor que tiene el club”

Por último, también ha hablado sobre la confección de los grupos que dividen la Primera RFEF, apuntando que en el Grupo II “hay muchísimos equipos potentes con muy buenos jugadores”, poniendo como ejemplos al Ibiza, Real Murcia, Castellón, los equipos recién descendidos o los filiales. “Los que van a estar arriba son los que sean capaces de conseguir el mejor rendimiento individual de cada jugador y que eso, luego, se aplique al colectivo”, ha recordando. Además de ello, ha confesado que “cuando salió la distribución de los grupos, lo primero que pensamos es que este grupo es mucho más fuerte que el otro. La categoría cada vez tiene un nivel mayor y está más cerca de Segunda División, quizás no en la profesionalización, pero sí a nivel futbolístico. Hay muchos equipos candidatos a estar arriba”.

Así, completando la rueda de prensa, se ha mostrado sorprendido por la respuesta del cordobesismo, ya que “no es habitual en Primera RFEF que un equipo pueda tener una masa social tan grande” como la del Córdoba CF, recordando además que “hay muchos equipos de Segunda que no la tienen”, y que es “una afición fiel, exigente, que es como debe de ser, y fundamental para conseguir los objetivos”. Así, ha subrayado que es “el mayor valor que tiene el club”, y que ellos como partícipes, tanto plantilla como cuerpo técnico, esperan “poder estar al nivel de la respuesta de la afición”.