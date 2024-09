Iván Ania: “Tenemos que ganarnos el respeto de la categoría”

Tras el desastre sufrido en el Martínez Valero ante el Elche CF, el Córdoba CF busca hacer borrón y cuenta nueva, pero tomando buena nota de lo ocurrido para no volver a caer en una situación similar. Iván Ania, en la rueda de prensa previa al duelo ante el Málaga CF, ha remarcado que aún deben ganarse “el respeto de la categoría”, y eso solo se logra “con resultados e identidad, que cuando alguien vaya a ver al Córdoba CF, sepa lo que se vaya a encontrar”.

Así, quiere que su plantel sea un equipo “que juega bien, que presiona, que juega por fuera, y que sea capaz de mostrar las señas de identidad”, para así ganarse “el respeto de la categoría”, pero “también de los árbitros”. Y es que, en este sentido, se ha confesado que la tarjeta amarilla a Álex Sala en el minuto 2 de partido fue “muy injusta”, y viene a raíz de “una falta menor”, y eso “condiciona el partido”. Por lo tanto, deben seguir trabajando en este sentido para mejorar la imagen y ganarse el respeto de todos en la categoría.

Esta reflexión viene después de hacer una comparativa de este inicio de temporada con la pasada, ante lo que Ania les ha dicho “lo mismo que el año pasado”. “Tenemos dos opciones: o ir a un Plan B, que no creo en él; o reforzar el Plan A. El año pasado reforzamos el Plan A, y ahí están los resultados. La diferencia es la exigencia de los rivales, y que el año pasado teníamos el respeto de la categoría”, ha explicado. Un respeto, que sin duda, no se logrará jugando como lo hizo el equipo en el Martínez Valero.

Tras analizar ese partido, Ania ha matizado que su equipo entró bien al partido, que los primeros 20 minutos estuvieron “ajustados en presión”, y eso condicionó al Elche, aunque sus robos y sus pérdidas provocadas, seguidas de transiciones, no lograron convertirlas en ocasiones. “Teníamos la sensación de que el equipo estaba bien, cómodo y ajustado”, ha explicado. Sin embargo, a partir de ese minuto 20, el Elche comenzó a “encontrar a los buenos, a los 'Nicos', y empezaron a tener el balón”, hecho que provocó que el Córdoba se hundiese y cuando recuperaba, perdiese la posesión muy rápido. Esto se prolongó durante la segunda mitad, y con el cambio de esquema, “asumes un riesgo más alto”. “Daba la sensación de que llegábamos más, había más presencia en el área rival, pero había un gran riesgo, asumible para meternos en el partido”.

En este sentido, esa posibilidad de rotar hacia un sistema de tres centrales es “una posibilidad”, y ya se pudo ver en el Martínez Valero. “Claro que lo podemos hacer, pero los sistemas de tres centrales hay que trabajarlos mucho. Tienen que tener su fundamento y tienen que funcionar”, ha explicado, poniendo como ejemplo al Castellón, que a pesar de jugar así, es uno de los equipos más ofensivos de la categoría. “Todo depende de los carriles”, ha matizado, añadiendo que “este año, por los centrales que tenemos”, es una opción que se podría valorar, ya que tienen que ser centrales que sean capaces “de saltar a las bandas” para cubrir las espaldas de los carrileros“.

Lo que sí está claro, y así lo ha reconocido el propio Iván Ania, es que “algún cambio va a hacer” para el partido ante el Málaga. La posibilidad se abre, sobre todo, con esa vuelta confirmada de Isma Ruiz, del que ha reconocido que “si queremos contar con él, lo vamos a tener disponible”. Además, también ha reconocido que echa en falta a Diarra, “independientemente de que hayan venido fichajes”, ya que el centrocampistas maliense “tenía unas características muy específicas que es difícil que otro jugador las pueda tener”. “Somos conscientes de donde estamos sufriendo o donde nos están penalizando los rivales. Al final intentas que esas carencias o esos errores se vean lo menos posible e intentar subsanarlo. Con la entrada de Isma Ruiz seremos más fuertes en ese centro del campo”, ha sentenciado el asturiano.

Por último en este sentido, los centrales también serán clave, ya que Marvel lo considera “un central con características distintas, con mucha velocidad a la espalda y a campo abierto”, además de ser “ganador con respecto a casi todos los delanteros de la categoría”. Por otro lado, también ha subrayado la importancia de tener “dos centrales zurdos”, hecho que es “muy positivo”, y “en función de lo que necesitemos cada partido, pondremos uno u otro”, procurando que “todos se sientan importantes y enchufados”. Además, también está un Xavi Sintes que además de central, puede jugar “de 6”, ya que “casi toda su carrera lo hizo ahí”, y “lo hace muy bien”.

Por último, también abordó, como no podía ser de otra manera, el próximo rival del Córdoba CF: el Málaga CF. “Somos dos equipos parecidos en cuanto a que somos recién ascendidos, cercanos, con aficiones hermanas”, y además recordó el enfrentamiento en pretemporada, lo que les hace ver “lo que son ellos y lo que podemos ser nosotros”. Sin embargo, ha remarcado que “el fútbol son detalles”, y ahí es donde ganó el partido el Málaga ante el Albacete, tras el fallo de Quiles desde los 11 metros. “Esos detalles son los que resultan definitivos”, ha aseverado, añadiendo que es “un equipo en circunstancias similares a las nuestras, al igual que Depor o Castellón”, y que se deben “adaptar cuanto antes, pero eso requiere de un periodo de tiempo. Tenemos muchos debutantes en la categoría, el Málaga lo mismo, con gente joven y similares en ese sentido”.

Así, el Málaga CF aún no ha perdido ningún partido, pero ha encajado en todos los duelos, aunque eso no significa que “no tenga esa fortaleza”, sino que “los rivales a los que se están enfrentando son mejores”. Aún así, ha vuelto a destacar la figura de Alfonso Herrero, y ha analizado las bajas de los malacitanos, remarcando que son “un equipo más alegre en juego que la temporada pasada”. “Creo que es una buena plantilla que nos va a poner las cosas difíciles, pero no tengo esa sensación de que sean menos solidos. Los rivales a los que se están enfrentando son mejores que los de la temporada pasada, y si cometes un error te penalizan”, ha culminado.

“No conozco ningún jugador que con 'runrún' o pitidos, sea capaz de mejorar”

Por otro lado, también ha reflexionado que “si ahora ganamos al Málaga, tendremos cuatro puntos y estaremos en zona media, y nadie se acordará de los tres partidos anteriores”. Es algo “normal en el mundo del fútbol”, pero ha remarcado que “no es positivo la negatividad”, por lo que busca “afrontar el partido o de mañana con la idea de que vamos a ganar”. Así, no crea que vaya a hacer “runrún”, y ha apuntado que “la confianza es importante para los jugadores, que cuando salgan no lo hagan tensionados”. “No conozco ningún jugador, como compañero y entrenador que fui de muchísimos, que en una situación adversa en cuanto a 'runrún' o pitidos, sea capaz de mejorar. El ser humano funciona mejor desde lo positivo y desde el apoyo, de que si encaro y no me sale, no me piten, sino que me alienten y me animen”, ha añadido al respecto.

Por lo tanto, y aunque él reconozca que es “bastante contundente en reacciones y gestos”, cree que la afición “es consciente de lo que nos estamos jugando”, y de que “hay que disfrutar de estar en el fútbol profesional, pero también hay que ser consciente de que cuando la afición y el equipo fueron uni, fuimos capaces de conseguir lo que teníamos propuesto”. Por lo tanto, está seguro que “ocurrirá lo mismo” esta temporada, ya que si se es capaz de volver a formar esa dupla de equipos y afición, “estoy seguro de que las cosas van a salir bien”.