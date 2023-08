Iván Ania: “Es más fácil afianzar las ideas desde la victoria”

Al fin llegó la primera victoria de la pretemporada para el Córdoba CF, si no se cuenta el duelo que se celebró en la Ciudad Deportiva frente al filial. Un triunfo que no llega en un partido cualquiera, ya que los blanquiverdes se han medido este miércoles a la AD Mérida de Primera RFEF, por lo que era la primera vez que se veían las caras con un adversario de su misma categoría. Con todo, Iván Ania ha expuesto que el duelo ha sido “complicado”, ya que el rival ha estado siempre “muy replegado” y los suyos tuvieron “el dominio del balón y del juego durante casi los 90 minutos”. Eso sí, matiza que “había la sensación de que no teníamos controlado el partido, sí el juego, pero no el partido”, pues “en muchas transiciones podían habernos hecho daño”.

Un gol 'in extremis' para sumar la primera victoria

El preparador cordobesista añade que su equipo iba “muy alto” y que tenía “mucho el balón” y querían “crear peligro girando el juego y llevando el balón a los extremos para el 1x1, tuvimos muchas situaciones de área que no finalizamos”, aunque “al final ya pudimos hacer el gol”. Por tanto, se queda satisfecho de que se vuelve a mostrar “una identidad que estamos trabajando, que queremos machacar”, puesto que “sabemos que cuando juguemos en el Reino, muchos equipos se van a replegar y tenemos que tener frescura y la idea clara para penalizar esos bloques tan bajos. Hoy generamos, pero en cuanto a paradas que tuvo que hacer el portero, no fueron muchas”.

Sea como sea, admite que se van “contentos por las sensaciones que ha transmitido el equipo, necesitábamos ganar, nos habíamos enfrentado a equipos que no eran de nuestra categoría, por encima como Sevilla o Cádiz, otros en divisiones más bajas, y hoy era una piedra de toque, una referencia clara del nivel en el que estamos con respecto a rivales de nuestra categoría”. Así, incide en que es “más fácil crecer desde la victoria, cuantos más partidos ganes, el jugador siente mejor las ideas. Es mucho más fácil continuar y afianzar las ideas desde la victoria”.

Finalmente, al ser preguntado sobre el mercado, indica que aún “faltan fichajes”, pero que van “al ritmo que nos marca el mercado. Tenemos la idea clara de lo que queremos reforzar y no tenemos prisa, tenemos tres semanas de mercado”. Y es que “a veces la paciencia te abre posibilidades”, como es el caso de Isma Ruiz, confirmado este mismo miércoles y que llega para cerrar la demarcación de mediocentro. Sobre las últimas incorporaciones, Ania ha expuesto que “Recio yo creo que ya va a participar unos minutos (en el duelo del sábado), lo podría haber hecho hoy pero no queríamos tampoco arriesgar”, mientras que “Isma viene en forma, así que podrán estar disponibles para el sábado”.