Horario y dónde ver por televisión el AD Mérida - Córdoba CF

No tiene que sonar a tópico, porque es lo que es. El Córdoba CF afronta un choque crucial para su objetivo actual, que no es otro que luchar por la primera posición del Grupo II de Primera RFEF que al finalizar la presente temporada sería el ascenso directo a Segunda División. Para ello, la escuadra blanquiverde no depende de sí mismo y está más que pendiente del partido que disputará el CD Castellón ante el Recreativo de Huelva.

Sin embargo, los chicos dirigidos por Iván Ania deben hacer su trabajo primeramente y el próximo sábado visitarán el Estadio Romano José Fouto (20:00) para enfrentarse a una AD Mérida que se encuentra actualmente en puestos de descenso a Segunda RFEF.

El choque podrá seguirse a través de la plataforma española FEFTV, perteneciente a la productora ATM Broadcast, y que ha alcanzado un acuerdo con la RFEF para emitir los encuentros de Primera Federación durante las próximas tres temporadas.