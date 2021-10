Germán Crespo: "Son los tres puntos más importantes de toda la temporada"

La trayectoria está siendo positiva y bonita a partes iguales, pero el camino debe continuar. El Córdoba lleva una temporada para enmarcar, ya que actualmente lidera el Grupo IV de la nueva Segunda RFEF, está en las semifinales de la Copa RFEF ante el Ebro - las cuales se disputarán el próximo 10 de noviembre en El Arcángel- y, además, participará en la siguiente edición de la Copa del Rey, recibiendo en el feudo blanquiverde a un equipo de Primera División. Un premio para todos los aficionados que tanto han sufrido con su equipo durante las últimas campañas tanto a nivel deportivo como extradeportivo. Sin embargo, el cuadro califal aún no ha conseguido ninguno de los objetivos primordiales que la directiva se propuso a lo largo de la pretemporada y, por ello, la victoria este sábado es crucial a pesar de todos los contratiempos físicos que se han acumulado a lo largo de las semanas anteriores. Con motivo del encuentro ante el San Roque de Lepe, el técnico Germán Crespo ha pasado por la sala de prensa de El Arcángel y ha admitido que, una vez más, serán "los tres puntos más importantes de toda la temporada".

Primeramente, el entrenador nazarí ha alabado el esfuerzo que están haciendo sus chicos para demostrar su valía y su calidad a pesar de que la aglomeración de encuentros esté suponiendo un problema en cuanto a lesiones se refiere. "Hay jugadores que tienen acumulados muchos minutos, pero si los ves entrenar parece que no tienen cansancio. Parece que llevan sin competir dos semanas, pero sí que hay jugadores que más tocados que otros. La suerte que tenemos que el once que saquemos el sábado estará al 100%. En este tema no podemos poner excusas porque llega todo el mundo perfecto a los partidos", añade un Germán Crespo que también recalca la vuelta a la convocatoria de dos futbolistas importantes. "Cada vez que se recupera a un jugador es una satisfacción y más cuando es Toni Arranz y Miguel de las Cuevas porque hicieron grandes partidos en el inicio de la campaña. Aunque tenemos que ir poco a poco para definir una alineación y una convocatoria".

Por otro lado, Crespo ha ofrecido nuevos datos sobre un Álex Meléndez que todo apunta a que "estará entre tres y cuatro meses de baja", aunque habrá que esperar a los "resultados definitivos", mientras que Álex Bernal sufre "una rotura" que le mantendrá lejos de los terrenos de juego durante "cuatro o seis semanas". Debido a esto, el técnico granadino ha ofrecido una convocatoria de 20 jugadores que la conforman Felipe Ramos, Carlos Marín, Puga, José Ruiz, Bernardo Cruz, José Cruz, Alonso, Ekaitz Jiménez, Tala, Omar, Simo, Javi Flores, Julio Iglesias, Toni Arranz, Christian Delgado, Luismi, Fuentes, Willy, Miguel de las Cuevas y Casas. Asimismo, el entrenador califal, al ser preguntado por la fragilidad de su equipo en acciones de estrategia, ha defendido el trabajo que están haciendo sus chicos sobre el césped en este sentido y valora los últimos resultados conseguidos. "En lo que llevábamos de temporada, solo habíamos encajado un gol a balón parado. Hemos sido capaces de mantener la portería a cero en los dos últimos partidos. Ha habido una importante mejoría en este aspecto", asevera.

Entretanto, Germán Crespo ha querido recalcar la buena dinámica y el gran juego que está desplegando su rival en las últimas jornadas a pesar de que los resultados no le terminan de acompañar del todo. "Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver el último partido ante el Montijo y el San Roque genera muchísimas ocasiones. El equipo empezó mal, pero ha entrado en una dinámica muy buena. Empató ante el Antequera mereciendo más. Están haciendo las cosas bien, pero les falta acierto en los últimos metros. No sabemos qué sistema desplegarán porque alternan si juegan fuera o dentro en este sentido. Una vez que empiece el partido, sabremos el sistema", añade un profesional que resalta la ambición de su equipo en todo momento. "Son los tres puntos más importantes de toda la temporada. A mi no me gusta sumar de tres en tres. El año de Jaén me pasa lo mismo. Llegamos a la última jornada contra el equipo de mi pueblo y ganamos 1-6. Quiero ganarlo todo. Da igual lo que tengamos en frente que el equipo siempre intentará vencer", culmina.