Germán Crespo: "Para mí son importantes todos los partidos"

Sumando adeptos para la causa. El Córdoba ya se prepara para embarcar con destino a Tamaraceite en una visita en la que se enfrentará por vez primera en esta temporada al césped artificial. Este ha sido uno de los puntos más importantes tratados en la rueda de prensa previa al encuentro, además del apartado de la enfermería cordobesista, que se va despoblando poco a poco; y sin olvidar el encuentro del próximo miércoles frente a la Real Balompédica Linense en el primer choque de la Copa RFEF del conjunto blanquiverde esta temporada. La acumulación de partidos que se le aproxima al equipo en las próximas semanas pondrá a prueba el mandato inapelable que los califas han mantenido en las primeras cuatro jornadas de esta Segunda RFEF. Primero toca la visita a Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente al estadio Juan Guedes, situado en el barrio de Tamaraceite. Pese a ser un campo de césped artificial, Germán Crespo no ha querido variar su superficie de entrenamiento durante la semana, ya que, según ha declarado, "en los campos que tenemos en Córdoba el bote del balón no es el mismo que encontraremos allí". Además, las lesiones que han acechado al técnico durante las últimas semanas también han influido en la decisión, ya que el cambio de superficie "puede provocar recaídas a jugadores que están recuperándose". Por lo tanto, el plantel tan solo realizará una sesión sobre césped sintético, y será ya en Las Palmas, aunque el técnico también ha querido matizar que "no será el mismo campo que el que nos encontraremos el domingo, que prácticamente es moqueta".

En el apartado de altas, Germán Crespo podrá volver a contar tanto con Carlos Marín como con Viedma, tras superar sendas lesiones que les han apartado de los terrenos de juego durante algunas semanas. Javi Flores y Miguel de las Cuevas, por su parte, seguirán siendo baja una jornada más, y, pese a que la intención era que ambos se pudiesen reincorporar para el partido del próximo miércoles frente a la Balona, parece que el alicantino, que sufre "una pequeña roturita", lo tendrá complicado. "La intención era que llegase para el partido del miércoles, pero hoy Miguel se ha hecho una prueba y será precipitado. No queremos arriesgar, aunque tengamos tres partidos exigentes", ha recordado el míster, que tampoco ha querido forzar con Javi Flores. El capitán cordobés ya podría haberse reincorporado el viernes a los entrenos, aunque un virus estomacal lo dejó fuera de la sesión. Además, como también mencionó en primera instancia, el cambio de terreno de juego a césped artificial podría haber provocado recaídas, por lo que no se arriesgará. El técnico cordobesista también ha incidido que el origen de la mayoría de las lesiones que sufre el plantel cordobesista actualmente reside en la pretemporada, puesto que ha sido "exigente" y "jugadores con sobrecargas querían participar". Muchos de estos "son jugadores que el año pasado no tenían minutos en sus clubes o no eran titulares indiscutibles, por lo que no le daban la exigencia a los entrenamientos que deberían. Por lo tanto, con la pretemporada tan exigente que hemos hecho han provocado sobrecargas", ha matizado.

Por otro lado, el entrenador granadino también ha sido cuestionado sobre las rotaciones que pueden darse para este partido, ya con el encuentro frente a la Balompédica Linense de Copa RFEF del miércoles en mente. "Como llevo diciendo desde semanas anteriores vamos a intentar sacar el mejor once para cada tipo de campo y de rival. Son tres partidos en poco tiempo con dos viajes largos, por lo que tendremos que jugar un poco con el cansancio", ha comentado al respecto el técnico, afirmando también que para él "todos los partidos son importantes" y que no se va a "dejar de lado ninguno". "Lo que sí que está claro es que los dos onces que salgan de inicio en estos partidos serán dos onces que van a dar un nivel bueno para competir como queremos”, concluye, cerrando el tema y dejando claro que habrá cambios en el once inicial.

Por último, y no por ello menos importante, el preparador califal también ha comentado los defectos y virtudes del próximo rival, el Tamaraceite. "Es un equipo que ha mantenido el bloque del año pasado", ha reconocido, aunque han tenido cambios "en puestos muy específicos como la portería, los centrales, el lateral izquierdo y los pivotes". "El año pasado tenían muchas garantías en la salida de balón, y ahora son jugadores que se tienen que adaptar al club y a la isla, y hay muchos conceptos que tienen que trabajar y asimilar, y a lo mejor a ellos les ha costado", subraya, haciendo también especial énfasis en David González, que podría llegar para el partido frente al Córdoba, y del que ha aseverado que puede ser la causa de "estar más arriba o menos", ya que "ofensivamente les da mucho". Pese a todo, los pupilos de Crespo no van a "salir al campo con dudas" ya que deben "mirarse a ellos mismos e intentar sumar los tres puntos". "Esta semana hay enfrentamientos muy complicados, por lo que esperamos que gente de arriba se pueda dejar puntos y nosotros sumar de tres”, finalizó el granadino, antes de emprender la marcha rumbo a Las Palmas de Gran Canaria.