Germán Crespo: “Estamos los que estamos, y con ellos vamos a muerte”

Es momento de hablar de fútbol, de entrenamientos, de tareas y de conceptos. Así lo ha comentado Germán Crespo en la rueda de prensa previa al duelo ante Unionistas de Salamanca en el Estadio Municipal Reina Sofía. La comparecencia también ha servido para que el técnico blanquiverde haga un balance de todo lo ocurrido durante el mercado invernal, así como para analizar las llegadas más recientes a la disciplina blanquiverde: Marco Camus y Juan Villar. Además, también ha valorado la mala dinámica que atraviesa el equipo actualmente, asegurando que “va a llegar una buena racha” en los próximos encuentros.

Un bienvenido quebradero de cabeza para Germán Crespo

Más

Así, en primer lugar, sobre el más inminente rival, Crespo ha asegurado sobre el conjunto salmantino que espera “lo que esperamos en todos los partidos”, ya que es “un equipo que en su campo ha sacado buenos resultados, incluso con rivales de arriba como el Alcorcón, que ha perdido allí”. Además, es un conjunto que compite “muy bien”, hecho que ya se vio en el duelo de ida en El Arcángel, donde, “a pesar del resultado, hubo minutos donde compitieron muy bien”. Por lo tanto, en sus planes entra que “aprieten mucho”, con una afición “que anima bastante y que va a empujar desde fuera”, pero que su equipo tiene “que intentar seguir la línea”. “Si somos capaces de ganar el domingo seríamos el mejor visitante, y esa es la idea que tenemos. Hemos perdido un partido en Alcorcón, y la idea es ir allí -a Salamanca- a un partido intenso y agresivo deportivamente, contundentes en todo lo que hagamos, y hemos intentado trabajar toda la semana en las jugadas a balón parado porque creo que ellos son fuertes en ello”, ha añadido.

Y es que, a pesar de todo, la mala dinámica del equipo ha acabado llegando más como local que como visitante. “Los números, impecables, que tuvimos en las primeras jornadas como locales fueron muy buenos, y ahora se ha perdido ese ritmo de sumar de tres en tres”, ha recordado el granadino, a la par que ha apuntado que “hay que mirar lo bueno y lo malo”, ya que ese buen rendimiento lejos de El Arcángel “da garantías de que, de cara a un hipotético play off, el equipo va a competir y luchar fuera de casa, y eso te da mucho”. Por lo tanto, solo queda “intentar mejorar los números de casa, y creo que va a ser así. El equipo ha perdido puntos que no ha merecido, incluso en inferioridad numérica”, ya que el duelo ante el RC Celta de Vigo B “fueron superiores a nosotros en muchas cosas y fue el único partido que, de verdad, merecimos perder”.

“Con el transcurso de las semanas se verá si hemos acertado”

Por otro lado, y ya abordando los movimientos realizados por el equipo en el mercado de fichajes, Germán Crespo ha asegurado estar “contento”, ya que, sabiendo de la dificultad que contrae este mercado invernal, han acabado llegando jugadores “de calidad y de superior categoría, que para nuestra propuesta son muy buenos, con jugadores de banda con mucha verticalidad, y un Juan Villar que en esos últimos metros dentro del área nos va a dar mucho”. Sin embargo, aunque opina que “la dirección deportiva ha hecho un buen trabajo”, solo “con el transcurso de las semanas se verá si hemos acertado”. “Ahora mismo creo que el equipo va a mejorar, porque por fuera, que es donde en estos últimos partidos nos habían faltado muchas cosas, vamos a tener dos jugadores por puesto en banda, y en esos últimos minutos nos van a volver a sumar cuando se efectúen esos cambios”.

También ha matizado que esto no quiere decir que los jugadores que han abandonado la disciplina blanquiverde “no estuviesen al nivel”, sino que se refiere a “estas últimas semanas”, donde, poniendo de nuevo como ejemplo el caso de Adrián Fuentes, “cuando los jugadores están pensando en irse, a lo mejor no están tan acertados y no nos dan lo que nos podrían haber dado”. Además, haciendo referencia a Cédric Teguia y Sergio Benito, ha afirmado que “no nos han dado mucho cuando han salido”, y ahora “vienen jugadores que quieren aportar, que quieren sumar, y cuando han decidido ir al Córdoba es porque creen que pueden llegar a segunda con el equipo. Esos jugadores, a nivel de concentración y ganas, van a tener más que los jugadores que tenían menos minutos”.

Tanto cambio podría llegar a afectar a la cohesión del grupo, pero Crespo ha recordado que ese es uno de los principales puntos positivos del vestuario. “Acoplarse a este vestuario es fácil porque la gente veterana ayuda mucho a los nuevos, y los nuevos que han llegado este año han abierto los brazos a todo el mundo. Se está viendo en estos pocos días que la gente está integrada, y vamos a intentar que cojan los conceptos y automatismos lo antes posibles. Han venido buenos chavales, que se ven con muchas ganas de querer hacer las cosas bien, y si juntas unas cosas con otras para ellos van a ser las cosas más fáciles”. Son los casos, entre otros, de Juan Villar y Marco Camus, que Crespo ha definido como “jugadores que vienen de superior categoría y que no han tenido los minutos que les hubiese gustado”, pero que en los días que han estado aquí, se ha “intentado darles todos los conceptos, jugadas a balón parado y vídeos”, por lo que “en convocatoria van a estar, y seguro que ambos tienen minutos”.

Completando ya el extenso análisis realizado por el granadino, ha hecho referencia también a dos posiciones concretas: la del pivote defensivo, y la de la mediapunta. Sobre el primer puesto, haciendo hincapié en el caso de Ramón Bueno, ha explicado que “es un jugador que el año pasado no compitió porque tuvo lesiones importantes”, y que este año, pese a sumar buenos minutos en Vigo, luego “tiene otra lesión y está un tiempo en el que no se encuentra bien”. Tras reaparecer en San Fernando, “acaba el partido con muchas molestias”, y luego, los dos siguientes duelos ante Balona y Celta B, eran rivales ante los que “había que darle importancia a las transiciones, y a lo mejor en eso él no estaba aún al cien por cien. ”Si no se hubiese lesionado, hubiese tenido más minutos, pero estar tanto tiempo fuera le impidió tener esa continuidad“, ha aseverado.

Sobre los casos de Miguel de las Cuevas y Kike Márquez, el preparador granadino ha recordado que “son jugadores de mucha calidad”, pero que, como al resto del equipo, falta frescura ofensiva. Sin embargo, está seguro de que “van a ser dos jugadores que nos van a dar mucho en las últimas jornadas porque se les ve trabajar y con ganas”, pero que actualmente “están en la línea de todo el equipo y quizás por eso no le estén saliendo las cosas como esperamos”.

Por último, ya haciendo un resumen de todo lo comentado, ha subrayado que no quieren “poner la excusa de que se han perdido partidos por el mercado”, pero que inevitablemente ha sido algo “que influye un poco”. “Ahora que ya no están los jugadores que han salido, incluso gente que sigue aquí lo comenta”, ha explicado, haciendo referencia a esas salidas, que podrían esperarse de un equipo que esté en media tabla, pero no de un club que hace cuatro semanas era líder. “Estando el equipo como estaba, que se esté hablando todos los días de eso afecta, pero gracias a Dios se ha acabado el mercado, y se va a hablar de fútbol, de entrenamientos, de tareas y de conceptos”, ha añadido. Además, ha concluido aseverando que “estamos los que estamos, con ellos vamos a muerte, y ellos tienen que ir a muerte con el club. Igual que decía antes iba a venir una racha mala, ahora estoy seguro de que va a llegar una buena racha de cuatro o cinco partidos, intentar pelear por ese primer puesto, o si no asegurar ese play off lo antes posible”.