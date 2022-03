Germán Crespo: “Tenemos que intentar leer bien el partido”

Una jornada más y una cita menos para conseguir el objetivo, que no es otro que el ascenso de manera directa a la Primera RFEF. La temporada que está realizando el Córdoba CF sigue siendo excelsa, aunque, como en los demás enfrentamientos, la meta no está lograda por el momento. Por ello, la entidad blanquiverde debe seguir concentrado en sus próximos choques y el siguiente es un hueso duro de roer. El Montijo recibe al club califa este domingo en el Estadio Emilio Macarro Rodríguez en busca de cambiar la dinámica negativa que le ha traído dos derrotas consecutivas, pero esto no parece tranquilizar a Germán Crespo. El técnico nazarí pasó por la sala de prensa de El Arcángel y admitió que será un partido complicado por las dimensiones del terreno de juego.

En primer lugar, el preparador blanquiverde ha admitido que Ekaitz Jiménez no estará presente en territorio extremeño al 80% por las molestias de rodilla y su problema de pubis. Una baja sensible para un Córdoba CF que deberá mantener la “máxima concentración” si quiere vencer al Montijo. “Es un campo de dimensiones pequeñas y donde ellos juegan directo tanto en balón parado como en saque de portería y todo lo que tiene que sacar de campo propio. Hay que estar intenso en disputa y en rechaces. En cualquier saque de banda te meten el balón dentro del área y va a ser un partido donde van a haber varios duelos por arriba”, añade un técnico que recalca que sus chicos afrontan todos los partidos “con respeto al rival”. “Nosotros tenemos que intentar ganar todos los partidos. Son rivales directos, son rivales que van a estar arriba pero son tres puntos más. Si el partido del Cacereño eres capaz de sumar tres puntos y que ellos no sumen pues tendríamos más cerca el objetivo. Tenemos que pensar en el partido del domingo porque es un rival que compite muy bien, ya casi tienen cerrado el primer objetivo y que ahora van a pelear por su segundo objetivo que sería meterse en play off”.

Por otro lado, el propio Germán Crespo ha alabado el trabajo que está realizando su propio rival y lo ha catalogado como “revelación”. “La Liga es muy larga y son equipos que suben y bajan. En la primera vuelta había equipos que lo habían hecho muy bien, pero ahora son otros y uno de ellos es el Montijo. Están haciendo un buen trabajo porque encajan pocos goles en casa. Es verdad que llegan tras perder dos partidos consecutivos, pero hemos sido capaces de competir bien en estos campos y creo que el partido en Maspalomas hubo un resultado amplio, lo que nos da mucha confianza”, apunta un preparador que da las claves para que su equipo sume los tres puntos. “No debemos equivocarnos defensivamente. Ha habido partidos donde hemos regalado goles como Las Palmas Atlético o Mensajero. Hemos intentado leer bien el partido y no es lo mismo jugar en un campo de dimensiones pequeñas que aquí”.

Mientras tanto, el técnico nazarí ha subrayado la labor que sus chicos han cosechado para conseguir certificar el play off a falta de ocho jornadas para la finalización de la actual campaña. “Hemos puesto las miras tan altas que prácticamente no se le da importancia. Era el primer objetivo que nos marcamos, ha llegado temprano y las miras están puestas en sumar de tres en tres para que el objetivo final llegue antes de que termine la temporada”. Entretanto y para acabar la comparecencia, Germán Crespo ha tratado el tema del polémico vídeo que el Montijo ha subido a sus redes sociales. “Con los jugadores no lo hemos comentado, pero no es lo más acertado. Hay muchas maneras de motivar a tu equipo, pero no riéndote del mal de tu vecino. No han estado acertados. Esto es muy largo y el año pasado le tocó al Córdoba pero cualquier año le puede tocar a ellos. Me imagino que no les gustaría que le recordasen el error que tuvieron. Nos puede servir de motivación tanto para los jugadores como para la afición”, culmina.