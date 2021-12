Germán Crespo: "Hemos perdido dos puntos"

El cansancio hizo mella finalmente a los blanquiverdes que se desplazaron hasta las Islas Canarias. Tras un choque donde llevó al Sevilla FC, rival de Primera División y que se está jugando el pase a la siguiente fase de la Champions League, a la prórroga con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey, el Córdoba tenía que cambiar rápidamente el enfoque para centrarse única y exclusivamente en el Grupo IV de Segunda RFEF. Sin embargo, la acumulación de minutos y las bajas hicieron que los jugadores que visten la elástica califa no rindiesen al nivel previsto, dejando muchas opciones para que Las Palmas Atlético pudiese puntuar ante el coloso de la categoría. Finalmente, el filial amarillo impuso las tablas en el electrónico, provocando una sensación amarga para un técnico Germán Crespo que explica, tras el punto conseguido en el Anexo de Gran Canaria, que este resultado ha sido posible gracias a la poca contundencia que ha tenido la zaga califal en los dos goles locales.

Primeramente, el técnico nazarí ha recalcado los acercamientos peligrosos finalmente errados por la zona ofensiva blanquiverde, pagando duramente no cerrar el partido cuando los suyos lo podían haber hecho. "El fútbol tiene esto que si no eres capaz de materializar las ocasiones claras que tienes como los tres uno contra el portero que hemos tenido, pues te arriesgas a que cuando te lleguen ellos, pues te hagan gol. Creo que en los dos goles hemos estado blanditos y nos ha faltado estar más contundentes en el área. Sabíamos que iban a existir muchos balones largos porque el bote del balón era muy lento, ya que el campo no estaba regado. Se nos han escapado dos puntos que prácticamente los teníamos y cuando no eres capaz de sentenciar, pues te arriesgas a esto".

Por otro lado, Germán Crespo achaca a la "falta de contundencia" y a la "poca frescura" el empate final ocurrido en los últimos minutos del choque en el Anexo de Gran Canaria. "Es un balón que no rueda, que no le llega al portero y Alonso ha hecho prácticamente una asistencia a su delantero. Su juego de ellos era más directo y buscaban la velocidad de su delantero. Nos ha faltado lo que tuvimos contra el Sevilla". "Hoy en el banquillo teníamos a gente defensiva y nos ha faltado más frescura en esos minutos finales. Todo lo que sea sumar fuera de casa es importante, pero creo que hemos perdido dos puntos", culmina.