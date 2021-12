Debilidad lejos de casa

Viaje a un enclave muy simbólico. Y muy peligroso. Sin duda, las Islas Canarias han tenido un significativo muy destacado en la historia reciente del Córdoba. En concreto, Las Palmas de Gran Canaria, pues allí se logró el histórico ascenso a Primera División, el momento de mayor éxtasis blanquiverde en lo que va de siglo, aunque en dicha región también se consumó hace dos años el doloroso descenso a Segunda B. Un lugar de impacto en clave califa, para bien o para mal. Y en este caso, el plantel cordobés ponía rumbo a la isla con la intención de continuar con su buena dinámica liguera, tras dejar atrás ya su andadura en las distintas copas que ha participado.

Un duelo engañoso ante Las Palmas Atlético, filial del cuadro canario, con lo que ello supone para el Córdoba, y, además, con muy poco margen de descanso tras el enorme despliegue físico mostrado en la eliminatoria frente al Sevilla. Por tanto, se esperaba un choque de ritmo bajo, al menos así debía ser para favorecer a los intereses de los de Germán Crespo. Y de inicio así fue. Un arranque en el que se disputaba constantemente la posesión, pues ninguno conseguía hacerse con el control del partido.

Sea como sea, la primera ocasión la firmó Antonio Casas, aunque su disparo en el mano a mano lo salvó Alfonso. En esas, no iba a tardar en contraatacar el conjunto isleño, que, en una gran jugada al contragolpe, Elejalde se plantó solo ante Felipe Ramos. No obstante, el meta neutralizó perfectamente la oportunidad. El encuentro, como se ha dicho, estaba gozando de poco ritmo, pero fue al cuarto de hora de partido cuando se abrió la lata. Un robo de Toni Arranz en la zona de tres cuartos acabó en los pies de Perdomo quien, tras driblar a un defensor, la sirvió de nuevo para el centrocampista, que impactó un golpeo ajustado al palo para batir al guardameta local.

Primer paso dado. Ahora tocaba establecer un mayor control. Claramente fue ese el plan diseñado por el técnico granadino, pues desde ahí se produjo un claro bajón en el ritmo. Y aunque el control era claramente cordobés, el letargo en el que se había visto sumido el encuentro implicó también una cierta relajación en la zaga blanquiverde. Eso lo aprovechó el filial canario, que en una jugada por banda supo hacer efectiva la única concesión del Córdoba hasta el momento para establecer la igualdad superada la media hora.

Cambio de guion. Había que volver a remar. Y ahora se complicaba aún más situación, pues fueron los locales los que decidieron dar un paso atrás para retener el empate, al menos en lo que restaba de primer tiempo. El Córdoba volvió a subir líneas y trató de enderezar el rumbo. Recuperó la posesión y sumó llegadas, aunque ninguna de ellas con peligro real de gol.

El tiempo de asueto caló bien en ambos planteles, pues la reanudación supuso de nuevo un intercambio de golpes. Simo avisó primero para los visitantes, al tiempo que Felipe Ramos tuvo que salvar minutos después a su equipo con una gran estirada. Los acercamientos, aunque no eran muy seguidos, continuaban produciéndose. El siguiente más franco para los califas lo protagonizaron Luismi y Fuentes, aunque el uno contra uno del delantero no se efectuó con la fuerza suficiente para batir a Alfonso.

El empeño y la constancia acabarían otorgando una luz en el terreno ofensivo. En una acción compleja, en la que Willy remató con fuerza y el meta canario detuvo con una milagrosa estirada, el árbitro decretó penalti por una mano de un futbolista local dentro del área. Y ahí, el artillero extremeño no falló desde los once metros para volver a poner por delante al Córdoba. Sin embargo, si algo caracteriza a los filiales es que no se rinden fácilmente, y eso lo iba a sufrir poco después el cuadro blanquiverde, ya que un mal despeje en las inmediaciones del área de Ramos lo recogió Pachón para impactar un potente disparo y hacer el 2-2. Un punto y gracias, pues Las Palmas Atlético pudo incluso llevarse el botín completo gracias a dos jugadas de mucho peligro en el descuento, aunque ninguna de ellas acabó entre los tres palos. La resaca copera afecta y la debilidad se acentúa lejos de El Arcángel.