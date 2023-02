Germán Crespo: “Hay que sacar la mentalidad ganadora que teníamos antes”

Semana complicada la que ha atravesado el Córdoba CF después de acumular una nueva decepción la pasada semana ante el CF Fuenlabrada. La derrota cosechada en el Estadio Fernando Torres hizo que se llegase a poner en duda la continuidad de Germán Crespo al frente del equipo, aunque rápidamente salió el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, a refrendar al entrenador y a depositar su máxima confianza en él, al igual que lo haría más tarde el consejero delegado, Javier González Calvo, y el capitán del equipo, Javi Flores. Por ello, Crespo ha comenzado la rueda de prensa previa al duelo ante la Cultural Leonesa agradeciendo al club por “transmitir esa confianza que siguen teniendo en mi persona”.

El Córdoba CF también se desploma defensivamente

Y es que ha sido el principal tema de conversación durante toda la semana. Una confianza que el propio Crespo ha “notado así desde que llegué al primer equipo”, y “ahora, que es cuando más lo necesito, sigue siendo la misma”. Por lo tanto, “se agradece”, aunque desde el cuerpo técnico están “pensando en lo mismo que las semanas anteriores, en intentar conseguir la primera victoria lo antes posible, ante nuestra afición, en casa y con un rival que tampoco viene en su mejor momento, pero que será un partido complicado”. Para ello, se ha “trabajado para intentar que se queden aquí los tres puntos, mejorar lo que se está viendo que está faltando estas últimas semanas, y con la confianza de que va a llegar esa victoria que tanto buscamos”.

También ha querido Germán Crespo dedicarle unas palabras a Álex Bernal, que ha declarado ante los micrófonos de CórdobaDeporte que “conociendo al cuerpo técnico y al vestuario, se va a sacar al cien por cien”. Y es que, para el técnico granadino, Álex Bernal “conoce perfectamente a sus compañeros y al cuerpo técnico, y es la línea en la que estamos todos. Tenemos esa confianza, y tengo plena confianza en mis jugadores, y así se esta demostrando de arriba hacia abajo”. Además de ello, ha querido “agradecerle las palabras”, ya que “dicen mucho de la clase de persona que es que, a pesar de no estar aquí, quiere lo mejor para el club, el cuerpo técnico y sus excompañeros. No es fácil que un jugador que ha tenido que abandonar el club, desde fuera, aporte su granito de arena para ayudar al equipo”.

Ya centrándose en el próximo encuentro ante la Cultural Leonesa, la preparación se ha centrado en “intentar mejorar lo que nos ha faltado”, siendo esto “esa intensidad y falta de concentración”, ya que “hemos encajado goles que no han sido por méritos del rival”. Además, se ha hecho especial hincapié en “mantener la portería a cero, que llevamos muchas semanas sin lograrlo y, a partir de ahí, intentar ir a por el partido desde el primer minuto sabiendo que necesitamos esa tranquilidad de que, si en los primeros minutos no salen las cosas bien, no podemos perder la cabeza”.

Para ello será fundamental el apoyo de la afición, tal y como requirió Javi Flores durante la semana. “Tenemos claro que lo vamos a tener”, ha subrayado Crespo, recordando que “llegamos en el peor momento, pero sabemos que la ayuda de la afición la tenemos siempre”, y reconociendo que “durante los noventa minutos, sabemos que una de las cosas muy positivas que tenemos en casa es la ayuda de la afición”, por lo que “si cuando acabe el partido tienen que manifestarse, que sea al final. ”Toda la gente que va a estar aquí el domingo, contando jugadores y cuerpo técnico, quieren conseguir esa primera victoria y poder seguir viniendo al estadio para animar el equipo, y que se mantenga en esos puestos altos“, ha apuntado.

“Mentalmente, al equipo le falta un poco”

Haciendo una radiografía de lo que le puede llegar a ocurrir al equipo, Germán lo ha centrado todo ene los resultados. “Valoramos y estamos analizando lo que le puede pasar al equipo, e intentamos poner los medios suficientes para que se olviden estas derrotas”, ha declarado, añadiendo que “mentalmente, le falta un poco al equipo”. “Veníamos de hacer las cosas muy bien, con mucha confianza en el juego, y eso les he querido transmitir, que no se nos puede olvidar lo que nos ha hecho disfrutar estos jugadores. Que salgan al campo con esa confianza y que, aunque no salgan las cosas bien, están completamente capacitados de sacar esto. Tenemos que sacar la mentalidad ganadora que teníamos antes. Cuando vienes de resultados malos, te falta esa confianza, pero se ve que al equipo tiene ganas, y estaría preocupado si no viese esas sensaciones. Si salimos enchufados y nos adelantamos en el marcador, nos dará esa confianza que necesitamos mentalmente”, ha subrayado Crespo.

Por último, ya haciendo referencia al once inicial, ha dejado abierta la puerta a posibles rotaciones, ya que, cuando los resultados no llegan, “intentas buscar a esos jugadores que te den las máximas garantías”, por lo que “hemos probado jugadores diferentes, pero no podemos individualizar porque es algo colectivo”, y, además, en estas últimas semanas, “prácticamente todos, incluso los nuevos, han tenido su oportunidad”. La única duda podría ser Willy, que, con un golpe durante el entrenamiento, podría causar baja, pero Crespo lo ha descartado ya que “de aquí al domingo va a estar en perfectas condiciones”. Por otro lado, la baja de Gudelj se cubrirá o bien con José Alonso o bien con Giovanni Barba, ya que “Alberto Jiménez aún no estar al nivel físico”, por lo que Alonso se posiciona como “la opción máxima” para sustituirlo.