Germán Crespo: "Hay que tener los pies en el suelo"

Una victoria muy importante de cara al tramo liguero. La visita de Mérida podía ser un factor a tener en cuenta por el exceso de confianza que trae consigo las dos rondas coperas. Aun así, el Córdoba no ha pecado en este sentido y ha resuelto este trámite a la perfección, goleando finalmente a un rival directo por los puestos altos de la tabla clasificatoria del Grupo IV de Segunda RFEF. Además, este triunfo tiene un valor doble porque el conjunto blanquiverde ha aprovechado la derrota del Coria ante el Montijo y ha incrementado la ventaja con respecto al segundo clasificado. Una jornada redonda antes del duelo de la Copa del Rey ante el Sevilla del próximo miércoles y eso lo ha querido recalcar el técnico granadino en su paso por la sala de prensa. Germán Crespo ha afirmado que el trabajo que está haciendo su equipo es increíble.

Primeramente, el entrenador nazarí ha analizado el encuentro y ha explicado que ha sido uno de los partidos "más completos" que han hecho esta temporada. "Hemos mantenido la regularidad los 90 minutos y una vez más nos ha venido un gran rival que estaba invicto fuera de casa. Hemos sabido ganar y mantener la portería a cero ante un rival que ha conformado una plantilla completa y que tiene el objetivo de pelear por los puestos altos del Grupo IV", añade un Crespo que asevera que la sucesión de partidos provoca que los clubes rivales "conozcan" al Córdoba e intenten puntuar en El Arcángel. "Hay equipos que vienen en bloque alto para evitar nuestra salida de balón. Al final eso conlleva un gran trabajo y las dimensiones de este campo hace que sea muy complicado mantener la intensidad. Sabíamos que iban a tener este bajón físico y lo hemos aprovechado, aunque podíamos haber incrementado esa ventaja, pero hemos fallado en ese último pase".

Por otro lado, la victoria ante el Mérida provoca un nuevo golpe encima de la mesa y explica que su equipo está manteniendo una regularidad óptima en cuanto a resultados se refiere. "Hoy era un partido de seis puntos porque venía un rival directo. Si el rival te ganaba se ponía a cinco puntos, pero hemos sabido mantener una distancia de once puntos con este rival y ahora con el Coria se ha incrementado la ventaja. A pesar de las bajas que tenemos, es complicado que este equipo pierda tres o cuatro partidos, pero hay que tener los pies en el suelo. Yo contaba con cosas prácticamente hechas y después no me he metido en play off, pero hay que ser realistas. Cuando se vayan las competiciones coperas, vamos a tener los cinco sentidos en la liga", asevera un técnico que alaba el trabajo que está realizando Javi Flores. "Es un jugador con mucha calidad, pero las dudas que podíamos tener era por la continuidad de prácticamente no descansar. Le está viniendo muy bien, se está sintiendo cómodo y eso se nota. Cuando el jugador está contento, se nota mucho y si ese es Javi Flores aún más", añade.

Mientras tanto, Germán Crespo agradece la actitud que están teniendo sus jugadores e incluso cuando no se ven en el once titular. "Lo bueno que tiene el equipo es que todo el mundo quiere jugar. Cuando no se ven en el once están fastidiados, pero cuando salen, aportan mucho. Ha podido debutar Tala y Christian que son jugadores que vienen de atrás muy fuerte. Eso es muy beneficioso para todos porque aportan mucho", explica un técnico que gracias a esto existe "una corriente positiva" para que así sea posible que debuten jugadores del filial. "Cuando la dinámica es tan positiva, facilita mucho el trabajo y el debut de jugadores del filial. También ves la ilusión de los jugadores porque cuando los llamas para salir se ven emocionados. Hay que alargar esto todo lo que se pueda porque vendrán épocas malas", culmina.