Germán Crespo: "Ha faltado tranquilidad en los últimos metros"

La primera derrota siempre duele, aunque sea en la décimo segunda fecha del campeonato regular. Hasta ahora, el Córdoba estaba batiendo todos sus récords positivos con una solvencia increíble, sin dejar que sus rivales tengan una mínima oportunidad de conseguir sumar algún que otro punto. Sin embargo y como ya se iba avisando, la mala dinámica tenía que llegar en cualquier momento y finalmente ha aparecido en Villanueva de la Serena. El conjunto blanquiverde ha sido incapaz de igualar el ritmo que ha impuesto el Villanovense y ha caído finalmente por primera vez en la campaña regular merced al buen tanto de Clausí. Aun así, no es tiempo para lamentaciones y el cuadro califa deberá resarcirse lo antes posible, dando la cara el próximo martes en la final de la Copa RFEF ante el Guijuelo. Su técnico Germán Crespo ha afirmado, en la rueda de prensa posterior a la derrota, que "después de una racha de 17 partidos, hoy se pierde, pero en 72 horas ya están compitiendo otra vez".

Primeramente, el entrenador nazarí ha analizado el encuentro y ha sacado a relucir los aspectos positivos de su equipo a pesar de la dura derrota. "Ha sido un partido donde ha habido mucha intensidad y la principal clave era que el equipo que tuviera la suerte de adelantarse en el marcador iba a tener mucha ventaja. Es un campo donde las dimensiones son más cortitas que el nuestro, ellos han presionado en bloque alto. Yo creo que el equipo ha sacado bien el balón desde atrás. Ellos han tenido muchas ocasiones para adelantarse, nosotros también. Al final se han adelantado ellos en una jugada donde nos han pillado abiertos y después de dos jugadas donde nos ha faltado contundencia. Luego, los minutos de después se ha jugado poco y ellos han jugado un poco con perder tiempo, que es normal porque es lo que hay en el fútbol. A pesar de eso hemos tenido dos o tres acercamientos en los últimos minutos donde podíamos haber empatado", añade.

Por otro lado, el técnico no cree que "sea el peor partido del año", ya que el club blanquiverde se ha enfrentado a "un buen rival" que, a pesar de estar en la mitad de la tabla, va a "pelear por los puestos altos de la clasificación. "Nosotros hemos tenido, en la primera parte, el dominio del juego. En este tipo de partidos había que competir y el equipo lo ha hecho, pero ha faltado tranquilidad en los últimos metros", apunta un Germán Crespo que subraya que lo visto sobre el tapete de Villanueva de la Serena haya sido un exceso de confianza. "No han tenido en la cabeza la final de la Copa RFEF. Aquí estamos pensando siempre en el próximo partido. Habíamos hablado durante la semana que hoy era un partido muy complicado. Los jugadores saben que tienen que salir al 200%. El martes hay otro partido, pero había jugadores hoy que a lo mejor no estarán en la final. Al final, la motivación que tienen los demás equipos contra nosotros es importante y al final tenemos que saber esto". Para culminar, el preparador granadino ha apelado a la final del próximo martes para intentar resarcirse lo antes posible. "Quería ganar los tres partidos para mantener la dinámica. Lo bueno que nos está pasando es que hoy se pierde un partido pero el martes enseguida tenemos otro. Después de una racha de 17 partidos, hoy se pierde, pero en 72 horas estamos otra vez compitiendo".