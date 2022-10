Germán Crespo: “El equipo está muy tranquilo”

Como viene siendo habitual, este no será un encuentro más por la importancia de conseguir un nuevo triunfo. El Córdoba CF llega nuevamente a El Arcángel con el objetivo de volver lo más pronto posible a la senda de la victoria y así olvidar el varapalo sufrido hace dos semanas ante el San Sebastián de los Reyes y hacer bueno el punto conseguido frente al Real Madrid Castilla en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Por su parte, la entidad blanquiverde recibirá a un Algeciras CF muy regular, que acumula cuatro jornadas sin conocer la derrota y que llegará al feudo ribereño con la intención de vencer a uno de los favoritos de la competición liguera. Por ello, el técnico Germán Crespo ha explicado la dureza que entraña el encuentro de este sábado.

En primera instancia, el preparador nazarí ha admitido que existe “ilusión” por conseguir nuevamente sumar de tres y así “cambiar” el último resultado que cosechó el Córdoba CF en El Arcángel. “El equipo está muy tranquilo y lo habíamos comentado en las primeras jornadas. Parecía que estábamos en Segunda División y esto es muy largo. No creo que venga una mala racha porque por sensaciones teníamos que haber cosechado más puntos. El Real Madrid Castilla es un equipo que casi seguro que tendrá varios jugadores en Primera o Segunda División el año que viene. Si Antonio Casas hubiera marcado, hubiéramos conseguido más puntos fuera de casa”, ha apuntado un Crespo que ha explicado que todo el mundo puede opinar y ha descartado una posible crisis. “De 13.000 socios que hay, casi todo lo que me llega es bueno. No podemos tener a todo el mundo contento. Hubiese firmado un inicio como el que tenemos. Lo comentamos en la previa a la temporada, iba a ser un año complicado, con una Liga larga y no podemos creer que en noviembre estemos en Segunda División. Para llegar ahí, va a ser muy complicado porque hay equipos que no han comenzado muy bien y que van a dar guerra durante el resto de la temporada”.

Por otro lado y entrando específicamente en su próximo rival, el técnico del primer equipo blanquiverde ha analizado a un siempre peligroso Algeciras CF. “Otro equipo que mantiene un bloque importante de la temporada anterior. Digo lo mismo que el partido ante el filial del Madrid, es un equipo que con la propuesta de juego que tiene nos puede venir bien. No va a tener el mismo ritmo que el Castilla, pero es un equipo complicado y que va a venir a ponernos las cosas complicadas. Nosotros con nuestras armas, con el trabajo semanal vamos a ir a por los tres puntos”. Por su parte, Crespo ha afirmado lo que tiene que hacer su equipo para conseguir nuevamente los tres puntos. “Con nuestro juego, haciendo las cosas bien, saliendo con la misma verticalidad y teniendo más suerte que no tuvimos ante el Sanse para tener el marcador favorable”.

Entretanto, Germán Crespo le ha quitado importancia al encuentro de este sábado debido a que su equipo no llega inmerso en una mala racha, tal y como se ha comentado a lo largo de esta semana. “Parece que venimos de cinco, seis o siete derrotas consecutivas. Es la peor racha que hemos tenido, pero venimos de empatar en un campo complicado y de perder en un partido que deberíamos haber ganado. Si el equipo no me hubiese dado lo que yo quería estaría preocupado, pero no es así. Tenemos confianza en lo que estamos haciendo y queremos sumar de tres en tres. Según se dice venimos de una racha negativa y tenemos una ventaja de cuatro puntos con el play off sumando un único punto en las dos últimas jornadas”, ha aseverado un preparador granadino que apunta a un partido sin “ida y vuelta” dado el juego rival. “Cada equipo tiene una forma de trabajar eso y ellos son más contundentes. No quieren que el rival contragolpee y quiere cortar en campo contrario. Están acumulando muchas tarjetas, pero puede ser beneficioso para que tengan puestos específicos con amarilla y puedan quedarse con uno menos. Si el partido es de ida y vuelta, ellos buscarán no correr riesgo a las contras”.

Asimismo, el técnico blanquiverde quiere que su equipo se adelante lo antes posible, pero buscando siempre una inercia positiva de cara a los segundos 45 minutos. “Se van a ganar muchos partidos en la última media hora. Si nos equivocamos pues lo haremos, pero tenemos que ser nosotros mismos. Nosotros sabemos lo que tenemos, como planteamos los partidos y nos gusta adelantarnos en el marcador durante los primeros minutos, pero si no tenemos la suerte de adelantarnos, pues que las sensaciones sean buenas para la segunda”, ha añadido un Germán Crespo que ha admitido que, dentro del vestuario, no hay ningún rencor para aquel Algeciras que no le permitió al Córdoba CF disputar la promoción a Segunda División en la pandemia. “Es verdad que te quita la posibilidad de entrar en un play off, pero no hay ánimos de revancha. Lo único que queremos es ganar, conseguir los tres puntos ante un rival que vendrá motivado por El Arcángel”, culmina.