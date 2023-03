Germán Crespo: “El equipo que tenga ahora una racha mala, lo puede pagar caro”

Llega un nuevo momento clave para revertir la dinámica del Córdoba CF. Tras el empate cosechado en las dos últimas jornadas, ante Talavera y AD Ceuta, los pupilos de Germán Crespo se vuelven a enfrentar a un equipo de la zona baja de la tabla en busca de una victoria que vuelva a colocarles dentro de los puestos de play off de ascenso a Segunda División. Llega el turno de visitar el Nuevo Mirador de Algeciras, con tan solo lo tres puntos puestos en el horizonte, y con la intención de encadenar el cuarto partido consecutivo sumando.

Una necesidad clara en el Córdoba CF

Más

Pese a que el equipo acumula cuatro salidas sin ganar, Germán Crespo ha preferido poner el foco en el último duelo ante el Ceuta, y ha pedido a sus jugadores “intentar ser el equipo de esos primeros 45 minutos, donde se volvió a ser reconocible haciendo cosas de la primera vuelta”. “Vamos a un buen campo y estadio, con un terreno de juego en perfectas condiciones, por lo que vamos a intentar generar las ocasiones del otro día, y para eso hemos trabajado, para intentar acertar en esos últimos metros”, ha apuntado el granadino. Y es que, para él, “todo depende de los resultados”, y, poniendo como ejemplo ese mismo primer tiempo, Crespo ha apuntado que “hace tres meses nos hubiésemos ido ganando el partido”, pero, “cuando falta ese acierto arriba, se te hacen más cuesta arriba los partidos”, por lo que van a intentar “generar ocasiones”, ya que hay “gente de calidad en los últimos metros y, en el momento en el que cojan esa confianza de cara a puerta, nos vamos a beneficiar”.

A esto se le suma el hecho de que los blanquiverdes acumulan cuatro visitas consecutivas sin hacer gol. “Sabemos cómo van las rachas de los delanteros”, ha subrayado el entrenador, que prefiere quedarse “con el trabajo que están haciendo”, ya que “están aportando otras cosas y es cuestión de tiempo”. “Sabemos que en el momento en el que marquen gol, cambiarán la dinámica, por lo que queremos generar ocasiones, que sobre todo fuera de casa, nos ha costado más. Estoy convencido de que si somos capaces de generar las ocasiones que hicimos el último partido, llegará el momento en el que hagamos dos o tres goles, y esperemos que sea en este partido”, ha añadido.

Por otro lado, sobre el Algeciras ha explicado que es “un equipo que está perdiendo los partidos por detalles”, y que está “en una dinámica como la nuestra, donde necesitan mucho más de lo que están generando para ganar”, por lo que son “un rival peligroso”. “Es un conjunto que propone, que es vertical por banda, con buenas incorporaciones de sus laterales, y con jugadores de calidad arriba como Roni o Álvaro”, ha explicado. Además, a ello se le suma la complicación de su posición en la tabla. “Todos los equipos se juegan mucho. Pensábamos que el Algeciras iba a estar arriba, por plantilla y propuesta de juego”, ha confesado. Sin embargo, al estar en posiciones de descenso, “será difícil porque, además, sabemos de la calidad de su plantilla”.

Así, ambos conjuntos llegarán a este duelo como un punto de inflexión antes de las diez últimas jornadas, que es “donde se va a jugar todo”. “Ahora sí es verdad que, el equipo que tenga una mala racha, lo puede pagar, por lo que vamos a intentar llegar lo mejor posible a esos últimos diez partidos”, ha adelantado Crespo, recordando también que “ahora, cada partido que no des lo que hay que dar en el campo, lo puedes pagar caro”. “Vamos a intentar llegar lo mejor posible porque, si somos capaces de llegar bien, con la racha negativa que hemos tenido, esa dinámica positiva que nos llevaría al play off podría suponer una confianza mayor en cuanto a resultados”, ha declarado.

Finalizando la rueda de prensa, el entrenador del Córdoba CF ha descartado la convocatoria de José Ruiz por unas molestias en su rodilla, mientras que también ha hablado sobre Armando Shashoua, al que ha definido como “un jugador creativo y de los que a mí me gustan”, y ha explicado que no ha contado tanto con él por molestias provocadas por una lumbalgia. “Es un chaval que va a tener minutos, en algún partido va a ser titular, y se lo he hecho ver”, ha reconocido Crespo, dejando también claro que los jugadores que llevan desde inicios de temporada “tienen más claros los automatismos y conceptos que la gente nueva”. “Los fichajes nos van a aportar mucho a partir de ahora”, ha añadido.

Por último, también ha hablado sobre su situación personal con respecto a las dudas que podía llegar a haber sobre su posición al frente del equipo. “No me molesta”, ha aseverado, recordando que “esto es fútbol y, cuando los resultados van bien, el entrenador es el mejor y, cuando no, todas las flechas apuntan hacia él”. “La dirección deportiva me decía que disfrutara de lo que estaba pasando, que era muy complicado mantener la dinámica, y el fútbol es esto, malas rachas y buenas rachas, y tienes que jugar con eso y llevarlo de la mejor manera posible. Sabía que esto pasaría, y ha llegado ahora, pero aún hay tiempo de reaccionar. Espero que todo lo que se ve ahora negro, en un futuro próximo, se pueda ver de color blanco”, ha sentenciado.