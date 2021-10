Germán Crespo: "El cansancio es evidente"

El cansancio es cada vez más evidente en la plantilla cordobesista. Tras cosechar una victoria de mérito el pasado miércoles frente a la Real Balompédica Linense, el Córdoba ya encara una nueva jornada liguera frente a la UD San Fernando. Para contrarrestarlo, Germán Crespo ha confirmado que, en las dos últimas sesiones, los blanquiverdes han intentado “bajar la carga y la intensidad” de los entrenamientos, ya que se intenta “llegar lo más frescos posibles al domingo”. Pese a todo, “el cansancio es evidente”, por lo que habrá rotaciones. Ya lo mencionó en la rueda de prensa posterior al encuentro en La Línea. Uno de los casos de rotación iba a ser Toni Arranz, que tenía previsto descansar esta jornada. Finalmente lo hará de manera obligada por su lesión, de la que el técnico ha reconocido que “parece que no hay rotura, sino una pequeña elongación”, por lo que es posible que esté para el encuentro frente al Mensajero. Así, todo hace indicar que Javi Flores será su sustituto, ya que la plantilla cordobesista no cuenta con más efectivos en la demarcación de centrocampista.

En cuanto al resto de la enfermería, no habrá muchas novedades de cara al domingo. Carlos Marín, que este viernes se ha ejercitado con Sebas Moyano, podrá llegar a la convocatoria, al tiempo que Viedma y Julio Iglesias no estarán. El primero de ellos, según Crespo, permanecerá de baja “mínimo cinco o seis semanas”, tras forzar para reaparecer en Tamaraceite. Pese a todas las bajas, el técnico ha confirmado que “el domingo saldrá un equipo competitivo, con un once fresco” de cara a que “cuando acabe esta serie de partidos la gente esté al cien por cien”.

Por último, también hizo un pequeño análisis del rival, del que espera que sea “un equipo que no juegue con la alegría del Don Benito, sino que espere en bloque bajo y más juntos”. “El San Fernando es un equipo que empezó ganando en un campo complicado, hizo cuatro goles, pero ha ido de más a menos y no le han acompañado los resultados, pero no nos podemos confiar”, ha apuntado el técnico granadino, que también subraya que “más que mirar al San Fernando, tenemos que mirarnos a nosotros, a la dinámica y a la intensidad con la que se está saliendo a los partidos”, ya que puede ser una de las claves del encuentro. En un horario poco habitual para los cordobesistas -domingo a las 12:00-, obligado por la Federación debido al largo viaje que tienen que realizar los visitantes desde Canarias, el Córdoba tratará de seguir prolongando su impecable racha con Germán Crespo al frente. “Tenemos trabajado todo para que, según lo que nos plantee el rival, podamos superarlo. Si nos juegan replegados o en bloque alto tenemos variantes. Nos tenemos que adaptar al rival y al planteamiento que traigan ellos”, ha concluido el míster, poniendo punto final a la rueda de prensa y dejando todo preparado para la visita de la Unión Deportiva San Fernando.