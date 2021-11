Germán Crespo: "El Arcángel siempre nos brinda una fiesta"

Una nueva victoria ante un rival muy complicado. El Córdoba debía hacerse fuerte en El Arcángel en un mes de noviembre prácticamente de infarto. Por ello, los blanquiverdes sabían que este partido era de vital importancia para afianzarse aún más en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF y así lo han plasmado en el tapete cordobés. El plantel dirigido por Germán Crespo se rehizo a la perfección del primer tanto de Gabri Cardozo con un doblete de Miguel de las Cuevas y un buen gol de Willy Ledesma. Tres puntos de oro para un técnico califal que, tras conseguir la victoria ante el Montijo, ha comparecido en la sala de prensa y ha recalcado el trabajo que han hecho sus jugadores en un ambiente extraordinario. "Al final también la afición te lleva en volandas. Esto hace que los jugadores se sientan cómodos y que hagan muchas ocasiones", explica.

El ánimo por las nubes y no es para menos. El Córdoba ha conseguido una semana más consolidarse en la primera posición de la tabla clasificatoria merced a una buena victoria ante el Montijo. Esto es gracias al trabajo de un equipo que se está mostrando muy superior al resto de sus rivales. "Contento sobre todo porque a pesar de recibir un gol en contra en una acción a balón parado y después de haber tres o cuatro rechaces, pues el equipo no pierde la cabeza. Lo bueno que ha tenido hoy el equipo es que madura la jugada y eso hace que el rival llegue cansado a esa última media hora. En este tramo de tiempo hemos generado muchas ocasiones para hacer el resultado más abultado", añade un Germán Crespo que ha sabido manejar la situación en todo momento y, sobre todo, en la vuelta de los vestuarios. "Les he dicho lo que vengo diciendo. Aquí se tienen que hacer largos los partidos para los demás equipos. Hemos sabido manejar el balón y les hemos hecho correr. Sabíamos que iban a sufrir y que se iban a crear espacios. Al final también la afición te lleva en volandas, que se sientan cómodos y que hagan muchas ocasiones".

Por otro lado, la vuelta de un jugador que ha estado fuera en gran parte de este tramo liguero ha sido crucial para que el Córdoba doblegue al Montijo a lo largo de la segunda mitad. "De las Cuevas es un jugador que marca diferencias en esta categoría. Es un jugador que tiene muchas cosas. Es un jugador que se mete entre líneas y tiene gol. Tiene una confianza increíble en el grupo y en él mismo. Ojalá le respeten las lesiones porque cambia bastante el equipo", añade un técnico que tranquiliza el ambiente con una posible lesión de Carlos Puga. "Ha tenido una sobrecarga. Ha tenido mucho recorrido. Se le subían un poco los gemelos. Es un jugador que tiene mucho tiempo el balón en los pies, pero no es nada importante".

Mientras tanto, el partido de la Copa RFEF está a la vuelta de la esquina y el objetivo está en mantener la regularidad en cuanto a resultados se refiere. "Cuando estás en esta dinámica, quieres que llegue el próximo partido. Lo importante es que no han habido lesiones y el miércoles tendrán minutos los que no han tenido hoy. Hoy los que no han jugado estarán deseando de que llegue el miércoles. El Arcángel siempre nos brinda una fiesta", asevera un técnico que alaba el ambiente que ha habido hoy en El Arcángel y la capacidad que tiene su plantel de generar ocasiones a un equipo cuyo rivales tan solo han podido crear "tres o cuatro ocasiones" de peligro por encuentro. "Lo único que marca es el hambre que tiene este equipo. Hoy hemos hecho cambios y Fuentes y Casas han tenido varios uno contra el portero. A pesar de que viene el equipo menos goleado, somos capaces de hacer esto", culmina.