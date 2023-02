Una final en febrero

Es febrero y la palabra 'final' ha entrado en escena. A veces es necesario evitar este tipo de declaraciones pero esta vez es más que necesario. El Córdoba CF podría entrar en un nuevo escenario según el resultado que coseche durante el próximo encuentro. Todos los equipos pasan por una racha negativa, pero la de la escuadra blanquiverde ya está siendo más alargada en el tiempo de lo esperado. Hay una crisis de resultados, es evidente y eso mismo tratarán de olvidar unos chicos dirigidos por Germán Crespo que viajan nuevamente este fin de semana para medirse a un CF Fuenlabrada que tampoco es que esté pasando por su mejor momento a nivel deportivo.

Un Fuenlabrada en reformas amenaza al Córdoba CF

En primer lugar, el Córdoba CF volverá a jugar como visitante donde, a pesar de lo ocurrido de manera general, tampoco ha perdido la compostura, encadenando, por el momento, tres encuentros sin verse doblegado. De hecho, es el segundo mejor equipo del Grupo I de Primera RFEF si se contase únicamente los resultados conseguidos lejos de su propio feudo, siendo el único equipo en cosechar una sola derrota en este apartado. Aun así, hay más motivos negativos que positivos en la actualidad y la incertidumbre rodea a una escuadra blanquiverde que tratará de dejar a un lado las posibles dudas que asoman sobre su propio banquillo para retornar a una filosofía perdida desde el pasado mes de diciembre.

Por otro lado, la enfermería del conjunto califa parece que se está vaciando con el paso de las semanas. Ekaitz Jiménez ha completado la semana de trabajo con el grupo y será uno más en una convocatoria que parece tener perdida un Willy Ledesma que sigue teniendo una serie de contratiempos físicos, aunque estará presente en la expedición blanquiverde en Fuenlabrada. Por su parte, habrá que seguir de cerca la situación de un Alberto Jiménez que continúa con su particular pretemporada para estar lo antes posible a disposición del técnico Germán Crespo.

En lo que respecta al rival, los últimos días no han sido fáciles para un Fuenlabrada que ha visto cómo se ha ido mermando con el paso de las horas. El cuadro madrileño se sitúa actualmente en descenso a Segunda RFEF después de que las expectativas fuesen más ambiciosas de lo mostrado en el terreno de juego. De hecho, este club tenía pensado luchar, como mínimo, por el play off de ascenso pero su propio rendimiento le ha hecho caer en la clasificación hasta que la directiva haya tomado una decisión drástica. En primera instancia, Mere Hermoso ha sido destituido como técnico de la primera plantilla el pasado miércoles, mientras que, un día después, fue turno para un Juanma Barrero que se despidió de esta disciplina después de siete temporadas defendiendo sus colores.

Aun así, esta toma de decisiones no se han ido decidiendo por casualidad. Y es que, desde inicios de competición, el Fuenlabrada no ha logrado en ningún momento encontrarse a sí mismo y, de esta manera, poco a poco, han ido hundiéndose en la clasificación hasta ocupar el decimoctavo puesto en el que se posicionan en la actualidad. Por lo tanto, pese a que el objetivo primario pudiese ser el ascenso, los madrileños tienen ahora sus vistas puestas en tratar de eludir esos puestos bajos de la tabla y crecer en confianza, juego y puntos. Sin embargo, no lo tendrán fácil porque enfrente tendrá un rival herido, mucho más peligroso por la ansiedad que puede llegar a tener. Un encuentro de urgencias que ya ha sido catalogado como final.