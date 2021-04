Cuestión de supervivencia

Después de suspender en la prueba primera del curso, le toca afrontar una recuperación con tintes menos ambiciosos. Eso sí, igual o más de necesarios, dado que otro suspenso podría traer muchos daños colaterales. Como si de una reválida se tratara, el Córdoba inicia la segunda fase del campeonato de liga en Segunda B, aunque con un objetivo muy dispar al que se marcó la entidad a comienzos de curso. Ya no es posible aspirar a la Segunda División, y no queda otra que tratar de obtener una plaza en la Primera RFEF, tercera categoría nacional. Es decir, mantener dignamente el nivel actual, pues descender a una cuarta supondría un desastre mayúsculo para el club, y cuyas consecuencias reales estarían por ver a medio plazo. Pero todo eso es fútbol ficción, ya que lo único edificable y controlable en estos momentos pasa por el encuentro de este mismo domingo.

El conjunto de Pablo Alfaro viaja al Estadio Juan Guedes para medirse al Tamaraceite (13:00), uno de los clubes que se postuló como la gran revelación del torneo, aunque dicha efervescencia se fue poco a poco deshaciendo con el paso de las jornadas. Con todo, pese a su condición de recién ascendido, llega en una posición muy favorable. Duro rival para los cordobeses y en un campo muy complicado, que ha obligado incluso a los califas a entrenar durante los últimos días en Mirabaldia para acostumbrarse al césped artificial.

Además, no cabe duda que la presión recaerá en el Córdoba, que por plantilla, historia y presupuesto, parte en la teoría como el gran favorito. Por tanto, con ese hándicap deberán luchar también de los de Pablo Alfaro, que a buen seguro ha tenido que trabajar a destajo estas dos últimas semanas en el terreno psicológico. Como es lógico, y tal y como confirmaron los propios futbolistas, la derrota ante el Betis Deportivo dejó muy tocado al vestuario, que veía como se le escapaba el principal propósito de la temporada. Sin embargo, ésta aún no ha finalizado y ahora tienen la misión de reconducir para al menos tratar de repetir curso, y no retroceder aún más.

No son pocas las posibles modificaciones que el técnico maño pueda hacer en el encuentro. La principal pasa por la portería, donde Edu Frías ha sido el guardameta titular durante los últimos encuentros, aunque la recuperación de Becerra abre de nuevo el debate. Álex Robles se postula igualmente para ocupar el carril derecho, puesto que ya defendió ante el filial verdiblanco, mientras que Javi Flores podría ser la gran novedad en el equipo. El centrocampista de Fátima, debido a diversas molestias, no ha contado con regularidad, lo cual se ha notado ostensiblemente en el rendimiento.

Y pese a todo, se avecina una contienda de alta dificultad para los cordobesistas, que viajarán a una cancha que solo ha conocido una derrota en lo que va de campaña. Ahí es nada, ya que al Córdoba únicamente le vale sumar de tres en tres. Todo ello ante un recién ascendido desde Tercera que, como se ha dicho, ha estado a punto de clasificarse entre los mejores de su subgrupo.

Los califas se reencontrarán, además, con un jugador de leyenda en clave blanquiverde como es López Silva, una de las caras visibles del núcleo veterano del plantel canario, así como David González y David García. Un equipo que ha hecho de la solidez defensiva su principal virtud, ya que es el segundo de todo el Grupo IV que menos goles encaja (con 15 y solamente superado por la Balompédica Linense con 12).