El Córdoba CF, en la pelea por ser el mejor visitante

Un nuevo mini reto para mantener la concentración hasta el último minuto del último partido de la temporada. Todos coinciden en que el rendimiento que ha cosechado el Córdoba CF a lo largo de la presente campaña regular ha sido excelso, consiguiendo el ascenso a Primera RFEF con cuatro jornadas de antelación y manteniendo una regularidad en cuanto a resultados se refiere que le ha hecho convertirse en el mejor local de todo el fútbol español gracias a sus 17 victorias consecutivas en El Arcángel. Aun así, el cuadro dirigido por Germán Crespo no se conforma con esto y quiere terminar el curso regular siendo también el mejor visitante del Grupo IV, aunque, para ello, hay más competencia que en la primera estadística.

Primeramente, el Córdoba CF llega a este último partido de la temporada en Segunda RFEF como líder en la estadística de mejor visitante de todo el Grupo IV. La entidad blanquiverde ha conseguido siete victorias, siete empates y tan solo dos derrotas en los 16 partidos disputados lejos de El Arcángel a lo largo de este curso regular. Estos números hacen que los chicos dirigidos por Germán Crespo ocupen la primera posición en esta clasificación empatados a puntos con el Mérida y aventajando en dos al Cacereño, actuales tercero y segundo clasificados, respectivamente, en la tabla general.

De hecho y para más competitividad en este objetivo, la entidad blanquiverde jugará como visitante al igual que el Mérida y el Cacereño en esta última jornada de la temporada. Por un lado, el Córdoba CF se medirá al Vélez CF en un duelo donde el conjunto malagueño ya no tiene opciones de entrar al play off de ascenso a Primera RFEF, mientras que el conjunto emeritense hará lo propio ante un descendido filial de Las Palmas. Por su parte, el Cacereño se verá las caras ante el Ceuta y debe ganar al plantel ceutí y esperar que tanto Córdoba como Mérida salgan derrotados de sus respectivos encuentros, aunque la escuadra emeritense le vale ganar su choque y que los cordobesistas no dobleguen al Vélez.

Por su parte, el equipo dirigido por Germán Crespo volverá a jugar lejos de El Arcángel tras su varapalo sufrido ante el Panadería Pulido. De hecho y de los últimos cuatro partidos disputados fuera de territorio cordobés, el Córdoba CF tan solo ha conseguido una victoria, curiosamente ante el Mérida que significó el ascenso a Primera RFEF. Desde entonces, tres empates frente a Panadería, Montijo y Cacereño ha hecho que la entidad blanquiverde no asegure de manera matemática el liderato en cuanto a la estadística de visitante se refiere, aunque tiene la oportunidad de hacerlo este mismo domingo venciendo al Vélez CF.