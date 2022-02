El Córdoba CF, el mejor local de España

Un dominio sin igual acentuado en la faceta como local. El Córdoba CF sigue sorprendiendo en su desempeño esta temporada en Segunda RFEF, destacando como líder absoluto no solo del Grupo IV, sino también de toda la Segunda RFEF. Uno de los principales puntos que explican su gran labor durante la actual campaña ha sido su pleno de puntos como local, donde comparte con otros diez equipos el privilegio de ser los únicos conjuntos imbatidos como local en las cuatro primeras categorías del fútbol español. Sevilla y Real Madrid en Primera División; RC Deportivo, Real Racing Club y Unionistas en Primera RFEF; y Unión Adarve, Compostela, Racing Rioja, Osasuna Promesas y Cerdanyola, más el propio Córdoba CF, son los equipos que han logrado sumar puntos en todos los partidos que han disputado en su feudo durante esta temporada.

Analizando los datos cosechados por todos los equipos, pese a que es cierto que ninguno de los conjuntos ha perdido ninguno de sus partidos como local, hay dos clubes que destacan sobre el resto: Unión Adarve y Córdoba CF. Ambos planteles han logrado vencer en todas sus citas en sus respectivos feudos, pero los blanquiverdes se sitúan por delante ya que han ganado sus diez encuentros, frente a los nueve a los que han disputado los madrileños. De esta manera, los 30 puntos cosechados por el conjunto de Germán Crespo sitúan a la entidad blanquiverde como el mejor conjunto local del fútbol español, teniendo en cuenta las cuatro primeras categorías. Analizando también la Tercera RFEF, los blanquiverdes siguen imponiéndose por coeficiente de puntos por partido -suma 3 puntos por encuentro-, aunque hay tres clubes con más puntos al haber disputado 12 citas: Portugalete, Mallorca B y Quintanar del Rey.

Ahora, los blanquiverdes tratarán de prolongar la buena racha como local para así asegurar el ascenso a Primera RFEF lo antes posible. Tras sumar un pleno de puntos hasta el momento en El Arcángel, los pupilos de Germán Crespo afrontarán una exigente segunda vuelta de campeonato en el feudo ribereño, empezando con la visita del actual tercer clasificado, el CD Coria. Sin embargo, la ventaja de once puntos que atesoran los blanquiverdes con respecto a sus más inmediatos competidores permitirá que el Córdoba afronte sus próximas citas sin la presión añadida de tener que vencer para no perder el liderato del grupo. Habiendo logrado siete de esos once puntos de ventaja en El Arcángel, el conjunto califal buscará aumentar sus legendarios registros durante esta temporada y así intentar cerrar la temporada imbatido en sus encuentros como local.