Carlos Marín y Visus llaman a una puerta que se abre para Djak Traoré

Definitivamente, va a haber más movimiento del previsto. O del señalado por la propia entidad días atrás. Porque en los próximos días pueden darse hasta dos salidas y tres llegadas. Asegurada está la marcha de Edu Frías, como también la incorporación de Carlos Marín para suplirle. También parece garantizado el fichaje de Ricardo Visus. Y a todo esto es posible añadir otro adiós, el de Djak Traoré, con la consiguiente mirada al mercado para responder a su baja. Son los detalles que, sobre la confección de la plantilla, aporta esta vez el director deportivo del Córdoba, Juan Gutiérrez Juanito, que muestra total claridad a la hora de hablar de las diferentes situaciones.

El encargado de dar forma al vestuario blanquiverde para la próxima temporada no ha rehusado atender a los medios también este miércoles. Ha sido en la presentación de Alejandro Viedma y José Alonso como nuevos jugadores blanquiverdes. De entrada, el director deportivo califal ha precisado que “la situación con Edu Frías sigue igual”. “A veces no depende de nosotros y ahora estamos esperando a que la Cultural Leonesa mande los contratos firmados”, ha aclarado. Pero el cambio de cromos en la portería es un hecho a falta de oficialidad. En este punto ha informado de que “el jugador que va a llegar es Carlos Marín y sólo falta la firma”, ha expuesto para concluir que “para que eso ocurra tiene que salir el portero que está”.

De esta forma, Juanito ha confirmado un fichaje adelantado en la jornada del martes por El Día de Córdoba en su edición digital. Sobre el nuevo guardameta, cuando ya lo sea, ha explicado que “es un jugador que viene de la cantera del Atlético de Madrid y del Real Betis”. “Viene de un club que está acostumbrado a jugar desde atrás y que domina el juego aéreo. El año pasado no fue titular porque Dani Rebollo irrumpió en el filial y en el Betis siempre apuestan por promocionar a jugadores”, ha continuado en relación a Carlos Marín. “Los dos años anteriores siempre había sido titular indiscutible y yo quería firmar a un portero que discutiese el puesto a Felipe Ramos”, ha añadido antes de asegurar que “el chaval viene bastante ilusionado y era lo que buscaba”.

Pero la portería no es la única demarcación pendiente de reforma. También espera la entidad completar su parcela defensiva, para lo que su primera opción siempre ha sido Ricardo Visus. El zaguero es sub 23, como se desea, y conoce el club pues militó en el conjunto blanquiverde como cedido en la anterior campaña. Si bien hace unos días el futbolista declaró que no tenía intención de recalar en el Córdoba, su incorporación parece encaminada a sellarse en breve. “Seguramente hoy se pueda cerrar”, ha dicho sin más Juanito acerca de otro integrante del Betis Deportivo.

Con todo, es posible que haya más movimientos, en efecto. Al director deportivo de la escuadra califal se le ha preguntado por dos casos concretos dentro de la plantilla y la posibilidad de que deseen salir. La primera pregunta ha estado relacionada con Samu Delgado, con quien ha aseverado que “no hay ninguna duda”. “No se ha planteado en ningún momento su salida. Tuvo problemas el año pasado, pero le hizo un gran favor al Córdoba. Con él estamos encantados y sólo queremos que se recupere”, ha tenido a bien explicar sobre el extremo. “El caso de Djak Traoré es distinto porque el año pasado no pudo demostrar su calidad. No está convencido de seguir y lo más probable es que se le busque una salida y tengamos que encontrar un sustituto”, ha desvelado sin embargo sobre el centrocampista de Costa de Marfil. Aun así, no hay preocupación pues también está preparada una veloz respuesta: “Si eso ocurre, tengo prácticamente cerrado a su sustituto”.