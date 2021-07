El Córdoba lanza su campaña de abonos con precios reducidos

Esto ya ha comenzado. Los principales clubes que están inmersos en las categorías más modestas del fútbol español ya están trabajando de cara a una nueva temporada y la entidad blanquiverde no ha querido ser menos. La directiva encabezada por Infinity ha presentado su segunda campaña de abonados desde que aterrizó como propietario del Córdoba CF. Esta, a pesar de lo ocurrido en la primera, contiene una gran rebaja en los precios tanto a la hora de renovar como si un aficionado quiere hacerse abonado a una entidad blanquiverde que competirá la próxima temporada en Segunda RFEF. Gracias a esto, el club califa ahorra la mitad del precio con respecto al curso anterior según la localidad del aficionado califa.

Esta campaña de abonados ha sido más agresiva que en años anteriores. Los actuales gestores del Córdoba han querido fidelizar al abonado a través de unos precios que se han visto reducidos -en su gran mayoría- en más de un 50% con respecto a lo lanzado el curso pasado. Con el lema 'Donde sea, cuando sea, pero contigo', el conjunto blanquiverde apuesta porque los abonados, según en palabras del consejero delegado, Javier González Calvo, "lleven en volandas al equipo". Asimismo, este directivo ha querido agradecer a los abonados que renovaron su compromiso durante el anterior año "sin saber si entrarían al estadio" y ha querido acordarse "de la historia" del club, además de su pasado en Tercera División. Por otro lado, los precios de la renovación irán sesgados en dos categorías -especial y no especial- y oscilarán entre 40 y 140 euros en las tarifas principales.

Y es que los obsequios por ampliar el sentimiento a unos colores ha terminado. El Córdoba ha aprendido de los errores del pasado y ha optado por una campaña de abonos muy efectiva donde los aficionados que renueven su vínculo serán gratamente compensados. De hecho, el club blanquiverde ha dividido en especial -hinchas menores de 17 años y mayores de 65- y no especial. En el primer caso, los hinchas que cumplan dichas características podrán volver a sacar su carnet desde los 40 euros en fondos hasta los 122 si eres nueva alta, mientras que la mayoría de este sector podrá extender su compromiso con la entidad a partir de los 45 euros hasta los 140 en el caso de que se realice una nueva alta.

Además, y una vez terminada la presentación de la campaña, Javier González Calvo se ha referido a las metas que el club va a tener en una nueva participación en la cuarta categoría del fútbol español. "El objetivo principal es el ascenso directo. Si no tuviera esa meta, no estaría aquí sentado. El fútbol nos pondrá a cada uno en su sitio, pero creo que estamos haciendo bien las cosas. Estábamos preparados para darle a la tecla y creo que vamos a hacer una plantilla competitiva. Quiero agradecer la labor de la dirección deportiva. El trabajo que ya se había hecho, pronto ha visto la realidad", admite un consejero delegado que no ha querido desvelar el montante económico que contiene la entidad para esta próxima campaña. "Uno de los fallos que cometí el curso pasado fue decir el presupuesto del club y este año no voy a decir absolutamente nada. Sí puedo decir que no vamos a escatimar en gastos para cumplir los objetivos".

Por otro lado, el directivo también ha subrayado el trabajo que ha tenido la realización del spot de la campaña de abonados, donde se ha querido apelar al sentimiento de la historia del club. "Es cierto que siempre hay un sector crítico, pero después del día 9 de mayo cuando el equipo no pudo conseguir los objetivos y acabamos en Segunda RFEF, lo único que recibí de la afición y las instituciones fueron ánimos. Yo vivo solo aquí, paso mucho tiempo en la calle y en estos 19 meses he vivido el cordobesismo sin ser de Córdoba. Creíamos que debíamos poner en valor lo que significaba ser cordobesista", añade un González Calvo que ha desvelado que existen varias opciones sobre el lugar donde vaya a entrenar el primer equipo y las categorías inferiores."Existen alternativas. Estamos hablando con el Ayuntamiento de Córdoba y nos adaptaremos, si se da el caso, en campos públicos. Sin embargo, ya tenemos todo controlado. Si no conseguimos el acuerdo con Tremón, el primer equipo entrenará en El Arcángel y las demás categorías jugarán en campos de la ciudad que desde aquí quiero agradecer su compromiso", culmina.