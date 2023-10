Christian Delgado y una especial vuelta a su tierra: “En Algeciras se vive el fútbol con intensidad”

El choque del próximo sábado para el Córdoba CF será un encuentro muy especial en varios sentidos. Y es que serán unos cuantos los integrantes blanquiverdes que regresan de manera significativa a Algeciras. Comenzando por el propio técnico Iván Ania, que estuvo durante dos temporadas en el cuadro rojiblanco, así como Albarrán, el cual solo estuvo un curso, aunque precisamente a las órdenes del preparador cordobesista. Ambos pondrán de nuevo rumbo a la que un día fue su casa, aunque ahora con el reto de sacar los tres puntos para, precisamente, adelantarles en la clasificación del Grupo II de la Primera RFEF. Eso sí, habrá un tercero para el que el partido será igualmente relevante. Y es que Christian Delgado, pese a que nunca llegó a jugar en el cuadro algecireño, es natural de dicha localidad, por lo que volver a jugar allí será importante para él.

El centrocampista cordobesista se formó en la cantera del Málaga antes de recalar en el Córdoba CF, donde ahora quiere asentarse. Eso sí, aún no ha podido sumar minutos debido a las molestias físicas que ha tenido durante toda la pretemporada y en el inicio del curso. Sea como sea, el jugador subraya que en su ciudad “se vive el fútbol con intensidad” y “siempre” hay “buen ambiente”. No obstante, lamenta que pese a “ser de allí, nunca tuve la oportunidad de jugar en el Algeciras”, pues “con 12 años me tuve que ir de allí a la cantera del Málaga”.

Sea como sea, Delgado espera “un partido complicado, con intensidad”, y que “ellos están haciendo las cosas bien y va a ser un partido donde hay que dar el máximo y esperemos sacar los tres puntos”. El Algeciras ocupa actualmente la quinta posición con 12 puntos, tres más que los blanquiverdes, que son sextos con 9. Un triunfo, por tanto, supondría un salto cuantitativo.

Finalmente, sobre su lesión y su nula participación, admite que lo está “viviendo con tranquilidad”, aunque “todos los jugadores queremos jugar y cuanto más mejor”, pero él, en el día a día da “el máximo y cuando me toque la oportunidad de jugar espero hacerlo lo mejor posible”.