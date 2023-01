Christian Carracedo y un mercado invernal “demasiado largo”

Se perdió el último partido por acumulación de tarjetas y el Córdoba CF notó mucho su ausencia. Christian Carracedo llegó a la disciplina blanquiverde el pasado verano en una incorporación anunciada, pero no oficiosa durante los últimos meses de la temporada anterior. Aun así, hacerse un hueco en la plantilla califa siempre es complicado y más aún después del nivel mostrado sobre el terreno de juego, pero el futbolista catalán ha rendido a un nivel espectacular, siendo un pilar importante para Germán Crespo. Aun así, volverá a vestirse de corto este mismo fin de semana ante el Celta de Vigo B y ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar que este encuentro será crucial de cara a las expectativas de la entidad cordobesa que tiene en el Grupo I de Primera RFEF.

Aun así, los contratiempos surgidos durante las últimas semanas ha hecho que el rendimiento no sea el esperado. En cambio, Carracedo ha llamado a la tranquilidad porque “todo el mundo hubiera firmado llegar así” a este momento de la temporada. “Estamos teniendo una racha de que no sumamos de tres en tres pero hay que tomarlo con normalidad. Llegamos con confianza, jugamos en nuestro campo y tenemos que hacernos fuertes. Todo el mundo se juega algo y será un partido complicado”, al hilo de que, el propio futbolista, no ha querido encontrar “respuestas” a esta problemática, ya que son “circunstancias”, además de que la ventana de incorporaciones siempre es “incómoda”. “Los que estamos dentro y vamos a muerte con el club pues queremos que se acabe ya porque nos puede despistar del fútbol, que es lo que nos importa”. “Yo lo que pienso es que esta época no le gusta a nadie. No sirve para nada, un mercado con dos semanas basta. Es demasiado largo. Hay jugadores que no están teniendo protagonismo y lo entiendo. Vamos a partirnos la cara salga quien salga este fin de semana”.

Por otro lado, Carracedo ha afirmado que empezó la temporada a un nivel “alto” y después de un “pequeño bajón” se ha sentido muy cómodo dentro del terreno de juego, defendiendo el escudo de un Córdoba CF que ha recordado que depende de sí mismo para alcanzar el objetivo y que, para ello, deberá ir “partido a partido” y de la mano de la afición. “Tenemos que estar todos unidos, dejemos los rumores. Es una de las bazas que tiene el Córdoba para llegar al fútbol profesional. Si cada domingo llegamos El Arcángel, es muy complicado que los rivales saquen algo positivo”, ha culminado.