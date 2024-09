El Ángel Ximénez logra una sufrida y merecida victoria ante Frigoríficos del Morrazo

Importante victoria la cosechada por el Ángel Ximénez de Puente Genil en su vuelta al Alcalde Miguel Salas ante Frigoríficos del Morrazo. El comienzo de temporada de los de Paco Bustos no había sido el esperado, y los pontanos cosechaban dos derrotas en los dos primeros partidos del curso, por lo que el triunfo se antojaba cada vez más necesario para los de Paco Bustos. Así, la visita del equipo de Cangas se tornó el momento ideal para ello, en un duelo marcado por la igualdad, por el acierto de hombres como Simonet o Jánosi, y por unos emocionantes últimos instantes de juego que acabaron con la euforia del equipo de Puente Genil.

Y es que, pese a lo que cabría esperar, el partido no comenzó donde Paco Bustos hubiera deseado. Los de Cangas comenzaron adelantándose gracias a un tempranero tanto de Thymann, aunque no tardarían los locales en voltear el electrónico con un doblete de Jánosi. La igualdad era máxima y esto se transfirió al resultado, que fue aumentando en goles pero no en ventaja, manteniéndose así en apenas un gol. De hecho, el Frigoríficos del Morrazo recuperaría el dominio en el minuto 8 de partido (5-6), siendo de nuevo rápidamente ecualizado por el Ángel Ximénez, aunque ahora se mantendría a rebufo de los visitantes.

Los gallegos llegarían a sumar una ventaja de dos tantos cuando se acercaba el ecuador de la primera parte (6-8), momento que los de Paco Bustos aprovecharon para, con un arreón, volver a empatar el partido y recuperar el mando al minuto 17 de duelo (10-9), apoyándose en un Pablo Simonet inspirado. Ya con el marcador a su favor, un gran parcial de los pontanos sirvió para aumentar la distancia hasta las tres dianas (12-9), que posteriormente iría creciendo en los últimos minutos de la primera mitad (16-12), aunque finalmente el resultado al descanso sería de 18-15 para los locales.

Tras el paso por vestuarios, la dinámica y la ventaja para el Ángel Ximénez se mantendría intacta ante un Frigoríficos del Morrazo que mandaría dos balones a la madera en los primeros compases de la segunda mitad. Esta circunstancia la aprovecharían los de Paco Bustos para seguir poniendo tierra de por medio (21-17), aunque los de Cangas no cesarían en su empeño y, con un gran parcial de 5-7, lograrían mantenerse cerca en el marcador (26-24) cuando se cumplía el minuto 45 de juego.

Todo quedaba así por decidir en los últimos 15 minutos, y la tensión seguía siendo constante. La diferencia seguía manteniéndose en los dos tantos de distancia, y así siguió hasta el minuto 50, donde un tanto de Martín Gayo dejaba a los de Cangas a tan solo uno de empatar (29-28). Aún así, dos tantos de Aizen devolvieron la relativa tranquilidad a los locales (31-28), aunque solo sería de manera momentánea, puesto que el tan ansiado empate llegaría a tan solo cinco minutos del final, con tres tantos consecutivos de los de Cangas (31-31). Ahí, aparecería un salvador Ben Tekaya con sus paradas, y una primera línea imperial encabezada por Simonet que acabaría por sentenciar el duelo con un resultado final de 35-34.

De esta manera, el equipo de Puente Genil suma el primer triunfo de la temporada y se quita esa ansiedad y ese peso de encima por lograr el primer resultado favorable. Con estos dos puntos, los de Paco Bustos ponen tierra de por medio con la parte baja de la tabla y logran superar en la clasificación al propio Frigoríficos del Morrazo, antes de visitar la próxima semana la siempre exigente cancha de BM Nava.