El Ángel Ximénez se hunde en Benidorm

Tres derrotas consecutivas en competición liguera y una eliminación a las primeras cambio, ante un equipo de inferior categoría, en la Copa del Rey. Con ese bagaje llegaba el Ángel Ximénez Puente Genil a su visita al Palacio de los Deportes L'Illa, hogar del TM Benidorm. Los locales, ubicados justo por encima de los puestos de play out con un total de 21 puntos -2 menos que los pontanos-, buscaban una victoria que les acercase a la salvación y les alejase del peligro de descenso. Su dinámica también era claramente negativa: cuatro derrotas consecutivas y otra eliminación en Copa del Rey, esta vez ante Rebi Balonmano Cuenca. Las urgencias comienzan a aparecer y los puntos empiezan a escasear.

Así, el duelo dio comienzo entre ambas escuadras en un inicio que, a la postre, sería un buen reflejo del devenir del encuentro. Varios fallos en el ataque de los pontanos fueron aprovechados por el TM Benidorm, que amasó ya de inicio una pequeña ventaja de dos tantos con la que comenzaron a sentirse cómodos en el duelo. Los de Paco Bustos contestarían por medio de José Cuenca, llegando a ponerse en varias ocasiones a tan solo un tanto de la igualada, pero esta nunca llegó. Cuando más cerca parecía, aparecía o bien la defensa, o bien Witkowski, o incluso los palos de la portería para impedir el empate.

Una vez superado el ecuador de la primera mitad, el combinado de Benidorm comenzó a poner tierra de por medio, logrando así una ventaja de hasta cuatro tantos (13-9) que, a la postre, sería la más amplia de toda la primera mitad. Los locales no fallaban en sus ataques, y eso sumado a las imprecisiones de un Ángel Ximénez mermado por las bajas, ponía muy cuesta arriba el partido para los de Puente Genil. Paco Bustos tan solo contaba con cuatro jugadores de primera línea para el duelo, con las bajas de Luisfe y Janosi. De esta manera, y pese a la lucha y la pelea de los andaluces, el duelo al descanso se iría con ventaja benidormense (16-13).

Tras el paso por vestuarios, la cosa no cambiaría en exceso para los de Paco Bustos, que darían comienzo a la segunda mitad con una pérdida de Boskos, aprovechada por Vujovic, y un balón fuera de Cabello, aprovechado en esta ocasión por Durovic. Otra vez cuatro tantos por detrás, que llegarían a ser cinco (19-14) con la diana de Vainstein. Ni tan siquiera la descalificación de Vujovic, en el minuto 5 de juego, podría aprovecharla el combinado pontano. De hecho, al revés, ya que después de eso, el parcial sería de 5-2 para aumentar aún más la ventaja de los Benidormenses, muy superiores en todo momento en fase ofensiva a los pontanos.

Así, el cuadro local seguiría ampliando una ventaja cada vez mayor con el paso de los minutos, aprovechando los desaciertos del Ángel Ximénez Puente Genil en ataque, que acabaron por condenarles a la derrota. Lo intentarían de todas las maneras posibles, y lucharían por mantenerse dentro del partido en todo momento, pero el mal estado de forma, tanto físico como de juego, acabó por certificarse al término del duelo, con la victoria del TM Benidorm por 31-27 en un partido en el que los benidormenses no se vieron por detrás, ni tan siquiera empatados, en ningún momento.

Derrota, de nuevo, dura para el Ángel Ximénez Puente Genil, que ya suma cuatro seguidas en Liga ASOBAL, cinco si se suma la de Copa del Rey. Esto le ha llevado de soñar con la cuarta plaza que da acceso a competiciones europeas, a volver a temer a la pesadilla del descenso ya que, aunque matemáticamente ya es imposible que puedan ocupar ninguna de las dos últimas plazas, el play out está cada vez más cerca. Frigoríficos del Morrazo -equipo que ocupa esa decimocuarta plaza de play out- suma 5 encuentros ligueros sin perder, a los que se suman dos victorias más en Copa del Rey. Una victoria ante Puerto Sagunto -último- en esta semana dejaría ese play out a tan solo tres puntos de distancia, a falta de cuatro partidos en los que los de Paco Bustos se enfrentarán a BM Nava -sexto-, Helvetia Anaitasuna -noveno-, BM Granollers -tercero- y BM Sinfín -decimoquinto-.