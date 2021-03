Frustrado el sueño copero del Ángel Ximénez

Oportunidad para hacer historia. A pesar de que esta temporada está siendo muy atípica debido a la aparición de la Covid-19 en la sociedad española, el Ángel Ximénez de Puente Genil no deja de soñar y, después de hacer una grandísima primera vuelta, tenía la oportunidad de llegar a las semifinales de la Copa del Rey. Un cuadro pontano que tenía capacidad para ello, aunque en frente estaba un Fraikin BM Granollers que no se lo iba a poner nada fácil. Los chicos de Antonio Rama llegaban a este encuentro envueltos en una mala dinámica, ya que encajaron dos duras derrotas en las últimas dos jornadas de la Liga Sacyr Asobal ante el Incarlopsa Cuenca (26-27) y, precisamente, el Ángel Ximénez de Puente Genil (31-24). Debido a esto, el cuadro catalán tenían también la oportunidad de redimirse ante uno de sus rivales directos, aunque el plantel dirigido por Paco Bustos no lo iba a permitir. De hecho, la entidad cordobesa arrancó el encuentro dominando e incluso yéndose con ventaja al paso por vestuarios. Sin embargo, el poco acierto de los pontanos a lo largo de la segunda mitad fue aprovechado por unos visitantes que se hicieron finalmente con el pase a las semifinales.

Con la intención de conseguir dos victorias consecutivas ante el Fraikin BM Granollers. Así salieron los chicos de Paco Bustos a un Wizink Center vestido para la ocasión y que aguardaba la tercera eliminatoria de esta Copa del Rey. Y es que el Ángel Ximénez de Puente Genil quería llegar a la semifinal de este torneo venciendo a un club catalán que comenzó dominando a los cordobeses. De hecho, el ataque visitante, comandado por Antonio García, lograba una y otra vez pulverizar el arco defendido por Admir Ahmetasevic. Sin embargo y cuando estaban por debajo en el marcador, los pontanos despertaron y desplegaron el juego tan característico que han mostrado durante esta temporada. Juan Castro lideraba una horda ofensiva que consiguió un parcial de 3-0, llegando a poner a la entidad cordobesa por delante en el electrónico. Aun así, los pupilos dirigidos por Antonio Rama no tenían la intención de hacer un encuentro parecido al de hace dos jornadas en el Pabellón Municipal Alcalde Miguel Salas y recortaron la distancia en el luminoso por medio de un Antonio García que llevaba cuatro goles en su haber cuando tan solo habían transcurrido 15 minutos de la contienda.

El tramo final de la primera mitad hizo que ambos equipos igualaran fuerzas de cara a un segundo periodo trepidante. Aun así, el Ángel Ximénez seguía intentando ponerse por delante en el marcador a través de unos ataques lentos, pero precisos para no dar lugar a los contragolpes del Fraikin BM Granollers. Sin embargo, el cuadro catalán también tenía sus armas para desactivar el juego ofensivo de la entidad andaluza y logró mantener la igualada por medio de un Marc Guardia que estuvo excepcional en la portería. Por su parte, los chicos de Paco Bustos querían irse al paso por vestuarios con una cierta ventaja en el electrónico y finalmente lo lograron. Gracias a una defensa férrea y a la actuación de Admir Ahmetasevic en el arco local, el Ángel Ximénez de Puente Genil acabó el primer periodo teniendo mejores sensaciones que los visitantes, aunque logrando una ventaja de un único tanto en el luminoso.

La tónica del encuentro no varió en exceso con la vuelta de los jugadores a la pista. De hecho, el Fraikin BM Granollers pronto devolvió las tablas por medio de un Antonio García que no perdonó desde los siete metros y subió su quinto gol en su cuenta particular. Aun así, las embestidas del cuadro catalán fueron repelidas una y otra vez por un Ángel Ximénez de Puente Genil que no se encontraba del todo cómodo a la hora de atacar. De hecho, las imprecisiones hicieron que la entidad pontana tardase cinco minutos en inaugurar el marcador en la segunda mitad. Y a pesar de que Xavi Tuà volvió a ver puerta, los chicos dirigidos por Antonio Rama estaban más asentados sobre la pista del Wizink Center. Gracias a esto, el plantel catalán vio cómo conseguían dos goles de ventaja, aunque dos errores consecutivos a la hora de defender permitió al plantel comandado por Paco Bustos igualar la contienda nuevamente.

Sin embargo, el arranque pobre del Ángel Ximénez de Puente Genil tuvo consecuencias a lo largo de la segunda mitad. Poco a poco, el Fraikin BM Granollers fue desplegando su juego y la ventaja en el marcador iba creciendo conforme el tiempo iba pasando. De hecho, cuando tan solo faltaban diez minutos para la finalización del choque, el cuadro catalán distanciaba en tres goles a los pontanos. Aun así, Paco Bustos logró, a través de un muy buen tiempo muerto, despertar a los suyos y justamente llegó la exclusión de Pol Valera y Oriol Rey simultáneamente. Doble inferioridad numérica que, sin embargo, no logró aprovechar la entidad cordobesa que vio cómo el plantel visitante aumentaba la ventaja hasta los cinco tantos. Gracias a esta buena dinámica, los chicos de Antonio Rama fueron administraron la ventaja a lo largo del tramo final del encuentro y se llevaron el pase a la semifinal en detrimento de un Ángel Ximénez de Puente Genil que vio frustrado su sueño copero.