Adesal, ARS Palma del Río y La Salle mantienen el ritmo del balonmano cordobés

Llega la segunda jornada de competición a los equipos de balonmano cordobeses enrolados tanto en la Primera Nacional masculina, como en la División de Honor Plata femenina, y con ello llegan también los primeros tropiezos inesperados. Así, el Cajasur CBM perdió el primer duelo del curso en su visita al BM Alarcos Ciudad Real, mientras que el Deza CBM sigue sin despegar, cosechando un empate. Sin embargo, los que no decaen en su ritmo y han sumado su segunda victoria consecutiva han sido tanto el ARS Palma del Río como el Adesal, que se consolidan en la parte alta de sus respectivas clasificaciones, mientras que la sorpresa la aportó el BM La Salle, imponiéndose al Mijas en su feudo.

Arranque positivo de los equipos cordobeses en el balonmano nacional

Así, comenzando con el duelo entre BM Alarcos Ciudad Real y el Cajasur CBM, lo cierto es que el mal inicio de los granates acabó por comprometer al cien por cien el duelo en Ciudad Real. Los locales lograron amasar una ventaja de hasta ocho tantos en el primer cuarto de hora de juego, donde el conjunto cordobés acusó su falta de pegada. Pese a que la reacción llegó en los últimos minutos de la primera mitad, la ventaja tan solo pudo cerrarse hasta los cuatro tantos, marcando el electrónico un 13-9. En la segunda mitad, el Cajasur CBM apretó y rozó la igualada pero, de nuevo, un buen parcial de los locales sirvió para poner tierra de por medio y, finalmente, acabar venciendo por 32-25, con una actuación destacada de Marcos Fis, que se apuntó doce dianas en su casillero para ayudar a su equipo a lograr la victoria.

Quien sí que no falló en su salida fue el ARS Palma del Río, que le tocaba visitar la siempre complicada cancha del CM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas. La igualdad fue la tónica dominante durante todo el encuentro y, de hecho, fueron los locales los que comenzaron con ventaja en el marcador, aunque la contienda se igualaría al minuto ocho. A partir de ese momento, las diferencias sería mínimas y, así, al descanso, el electrónico marcaría la igualada con un empate a once goles. Tras la reanudación, el ARS Palma del Río se recompuso de la salida en tromba de los sevillanos y, en el ecuador de la segunda mitad, lograron al fin voltear el resultado para ya no dejarlo ir y acabar imponiéndose al término del duelo por 21-23.

La sorpresa, por último, la aportó el BM La Salle, que suma su primera victoria de la temporada en su debut como local. El rival, el BM San Francisco de Asís Mijas, llegaba al partido habiendo perdido el primer duelo, al igual que ocurriese con el conjunto colegial. Así, tras el tanteo inicial, serían los visitantes los que pondrían tierra de por medio en el ecuador de la primera mitad, amasando una ventaja de hasta cuatro tantos. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar y, justo antes del descanso, el BM La Salle lograría empatar para marcharse a vestuarios con 11-11. Tras la reanudación, el intercambio de goles fue continuo, con ventajas muy cortas en todo momento, pero el conjunto cordobés acabó llevándose el gato al agua. Con empate a 27 en el último minuto, Alberto Ribodigo se pondría el antifaz de héroe para, con tan solo veinte segundos restantes en el minutero, anotar el gol de la victoria para su equipo.

El Adesal Córdoba se consolida en la primera plaza

En lo referido a los equipos femeninos, el Adesal destaca y se aúpa hasta la primera posición tras sumar su segunda victoria en el segundo duelo de liga regular para las cordobesas. Tocaba recibir al BM Montequinto Ciudad de Dos Hermanas, y la igualdad también estuvo presente durante todo el duelo. Y es que ningún equipo lograba despegarse en el marcador, con ventajas alternas para ambos conjuntos hasta que, al final de la primera mitad, las pupilas de Rafa Moreno lograron poner tierra de por medio y marcharse a vestuarios con ventaja por 17-13. Sin embargo, las sevillanas apretaron en el inicio de la segunda mitad para volver a empatar, quedando todo por decidirse en los últimos minutos. Ahí, la calidad de Lucía Vacas salió a relucir, se echó el equipo a la espalda y, con nueve dianas, lideró al Adesal hacia la victoria final por 35-32.

Sin embargo, la de cal la aportó el Deza CBM, que no pudo pasar del empate frente al CB Getasur. Otro duelo en el que la igualdad estuvo presente, pero, en esta ocasión, ningún equipo logró deshacerla. De hecho, serían las visitantes las que se marchasen al descanso con ventaja en el marcador, pero de apenas un tanto, ya que el luminoso marcaba 15-16. Así, Getasur jugaría con esta diferencia durante toda la mitad, teniendo que remar las granates a contracorriente. Finalmente, tras luchar durante toda segunda mitad, las cordobesas ecualizarían a 25 en el minuto quince de la segunda, y, finalmente, con dos postreros tantos de Aida Brull y Ana Barquin, logarían certificar el empate final a 29.