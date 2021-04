José María Alcántara: "El rendimiento del equipo no ha sido el adecuado"

Las primeras experiencias nunca son buenas y más en un año donde la normalidad prácticamente no existe. El deporte cordobés se ha visto muy mermado debido a la crisis sanitaria que está viviendo la sociedad y la Covid-19 ha hecho que muchos encuentros de los diferentes clubes sean suspendidos, originando un ritmo competitivo bajo. Por ello, hay equipos que no han conseguido tener una regularidad óptima y sus objetivos no han sido alcanzados. Por otro lado, la bajada de nivel se ha notado y hay cuerpos técnicos y directivas que no están contentos con el desarrollo de la actual campaña. Uno de esos casos ha sucedido en el UCB Camper Eurogaza. La entidad cordobesa debutaba este curso en la Nacional 1 masculina de baloncesto, aunque sus resultados no han sido los esperados. Y es que el plantel dirigido por José María Alcántara solo ha ganado un partido en esta categoría, ocupando la última posición del Grupo B con tan solo 17 puntos. Por ello, su técnico ha admitido a CORDÓPOLIS que el nivel de su plantilla no ha sido "el adecuado".

Aunque Alcántara no empezó la temporada con los chicos del UCB Camper Eurogaza. El técnico Fernando García comenzó esta primera andadura con el club cordobés en N1, pero la mala racha de resultados -ocho derrotas consecutivas- hizo que la directiva tomase la opción de que José María Alcántara sea el que dirigiese el timón de la primera plantilla. Sin embargo, tampoco pudo enderezar el rumbo excesivamente con una victoria en las jornadas restantes. "Solo puedo entrar a valorar la segunda fase que ha sido en la que yo he participado con el equipo y es lo que conozco. Del resto no puedo opinar. Ha sido una temporada difícil, por las circunstancias especiales conocidas por todos, pero en especial por la dificultad para tener unos horarios de entrenamiento que garanticen una mejora del equipo y por la no posibilidad de jugar partidos de preparación que te hacen crecer con otros equipos de fuera", admite el entrenador.

Por otro lado, la crisis sanitaria ha hecho que la mayoría de equipos no hayan podido disputar de un ritmo competitivo óptimo. Esto unido a la poca experiencia en la categoría ha hecho que el UCB Camper Eurogaza no haya conseguido una regularidad en cuanto a resultados se refiere. "Esta claro que nos hemos tenido que ir adaptando a todas las nuevas medidas impuestas y eso hacía que no terminásemos nunca de coger el ritmo adecuado, pero lo que está claro es que debe de servirnos para crecer pues todas las experiencias sirven", asevera un José María Alcántara que no pone ninguna justificación a la falta de nivel que ha mostrado su plantilla. "Sin buscar ninguna excusa, el rendimiento del equipo indudablemente no ha sido el adecuado. El equipo estaba hecho para dar más de sí y no lo hemos conseguido", añade.

Aun así, la preparación no ha terminado todavía y el técnico quiere asentar las bases para una temporada próxima que debe ser un punto de inflexión para la entidad. "Ahora mismo hay que finalizar con la post temporada pues hay muchas cosas a trabajar de técnica y mejora de aspectos de juego que debemos aprovechar estos meses para mejorarlos y ya veremos la próxima temporada lo que depara. Hemos aprendido a no mirar muy a largo plazo. Vamos día a día", apunta un técnico que ve un futuro a corto plazo prometedor. "Quiero ayudar a los jugadores que estén conmigo a que aprendan a jugar y a que se conviertan en mejores jugadores. Intentar contagiarlos de la pasión del baloncesto y que disfruten con lo que hacen", culmina.