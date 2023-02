Eduardo Burgos anuncia el fin de su etapa al frente del Milar Córdoba

Otra etapa que se cierra. La derrota de este sábado del Milar Córdoba ante el Recoletas Zamora (52-77), uno de los candidatos al ascenso, en el Colegio Cervantes ha supuesto otro cambio de rumbo en la entidad cordobesa, ya que a primera hora de este domingo se ha conocido que Eduardo Burgos no continuará al frente del club cordobés. El propio veterano entrenador fue el encargado de confirmarlo a través de sus redes sociales, sin que aún se haya hecho oficial por parte del club presidido por Sebastián del Rey. En un breve escrito, Burgos subraya que, tras dicha caída, que acerca aún más al Milar al descenso matemático, se acaba su etapa como entrenador del club

“Lo he intentado todo y me he dejado el alma en el empeño, pero no han llegado los resultados esperados. Un fuerte abrazo para todas mis jugadoras, gracias por vuestra predisposición y esfuerzo. Os deseo lo mejor”, añade el técnico.

Eduardo Burgos, con una dilatada trayectoria en la provincia a sus espaldas, aterrizó en la entidad en el mes de diciembre para reforzar el cuerpo técnico de Mireia Capdevila. La falta de resultados hizo que el club decidiera sustituir a dicha entrenadora, y otorgarle el mando del banquillo al cordobés a comienzos del 2023. Desde entonces, el balance ha sido de una sola victoria en nueve partidos, por lo que la situación sigue siendo insostenible para mantener la categoría en la LF Challenge. Ahora queda conocer que el propio club anuncie el relevo en la dirección del equipo para las seis jornadas que restan de campeonato.