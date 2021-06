Miguel Ángel Luque: “Confío ciegamente en nuestras jugadoras”

Está a dos días de iniciar el último y más importante de sus retos. Y no sólo del curso sino de su historia. Al fin y al cabo el club vive su primera campaña tras la creación por parte del Adeba y el Maristas, y viceversa. Lo cierto es que el Dobuss Córdoba afronta el tramo decisivo en el camino hasta Liga Femenina 2, que no es otro que la fase de ascenso a nivel nacional. Dicha competición, que reúne a los ocho mejores conjuntos femeninos del país en su categoría, comienza el jueves en Alhaurín de la Torre. De la localidad malagueña van a salir seis nuevas entidades de una división deseada pese a que pierde parte de su rango por la irrupción de la Liga Femenina Challenge. Importa poco tal circunstancia al cuadro cordobés, que tiene como único objetivo el referido salto de categoría.

De cara a la decisiva cita en Alhaurín de la Torre, el entrenador del Dobuss Córdoba, Miguel Ángel Luque, admite la dificultad de la empresa, por mucho que pueda parecer lo contrario por aquello de que ascienden seis de ocho. Al tiempo muestra una plena seguridad en la capacidad de su equipo para alcanzar la meta. “Estamos muy bien. No tenemos lesiones importantes y hemos aprovechado para realizar una pretemporada mini y ajustar y probar diferentes conceptos”, explica el técnico. Hace referencia a un trabajo más predeterminado en las primeras semanas de junio y a un amistoso sellado con victoria. “Hemos tenido oportunidad de jugar un partido de preparación contra el Unicaja B y nos vamos con buenas sensaciones en la maleta y con una gran ilusión a la vez que responsabilidad por conseguir el ascenso después de un año muy duro y largo, de trabajo incansable”, precisa.

Los rivales en la fase de grupos, dentro del A, para el conjunto del Colegio Cervantes son el Universidad de León, el Fundación Asnimo y el Valencia Basket B. Acerca de dichos adversarios, Miguel Ángel Luque insiste en la necesidad de tenerlos en cuenta a cada uno. “Todos los equipos me merecen el mayor de los respetos. Aquí vamos a competir los ocho mejores y no hay rivales pequeños ni fáciles”, asevera al respecto. Y recuerda, en este sentido, que los oponentes “vienen de ser campeones de sus zonas o subcampeones”. “Todos, al igual que nosotros, llegan reforzados con jugadoras de Liga Femenina 2 e incluso Liga Endesa, por lo que será una fase dura e intensa”, dice a modo de segundo aviso de la complejidad del torneo definitivo. Con todo, ¿existe un favorito? “No, todos podemos ganarnos unos a otros. El ascenso se decidirá por pequeños detalles, sobre todo en lo físico y mental”, arguye el preparador del Dobuss.

“Tener un buen arranque de fase también se antoja muy importante”, subraya además Miguel Ángel Luque. El entrenador cordobés considera, eso sí, que el nivel dentro de la fase nacional no dista demasiado del mostrado por otros rivales a lo largo del curso. “Es parecido. Clarinos era un equipo, Náutico se fue de Córdoba con dos victorias y se quedó fuera, Unicaja B, que no pudo competir por reglamentación, estoy seguro de que no tendría nada que envidiarle al Valencia B”, argumenta. “Pero también es cierto que nos juntamos grandes presupuestos con el único objetivo de ascender”, aclara sin embargo el técnico del Dobuss. “El nivel será muy exigente, pero confío ciegamente en nuestras jugadoras”, concluye en este sentido.

De vuelta a los tres rivales de su grupo, Miguel Ángel Luque señala que el Universidad de León, ante el que abre la competición su equipo, “es un club que ha aglutinado a jugadoras del desaparecido Aros de León y de toda la comarca, a priori con menos nombre pero con fuerza en el colectivo”. El segundo oponente, ya en la jornada del viernes, es el Fundación Asnimo, “equipo mallorquín con grandes jugadoras que este año han disputado Liga Endesa y Liga Femenina 2, con un quinteto muy potente y un proyecto concebido por y para el ascenso”. Añade de éste que “jugando a su ritmo de media pista es peligrosísimo”. “Por último nos enfrentaremos al filial del Valencia, con jugadoras muy jóvenes, versátiles y llenas de talento, fabricadas en La Alquería, y que sin presión y con su alto ritmo de juego pueden ganar a cualquiera”, apunta del último adversario de la fase inicial -con duelo el sábado; todos son a las 13:15-.