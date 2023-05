Joaquín Muñoz se impone en la Backyard Ultra en Córdoba

La ciudad fue testigo este fin de semana de la Backyard Ultra Saltamontes Córdoba, una forma de carrera de ultra maratón en la que los competidores deben correr consecutivamente la distancia de 6.706 metros en un tiempo menor de una hora. Una prueba curiosa, ya que cuando se completa cada vuelta, el tiempo restante dentro de la hora generalmente se usa para recuperarse para la carrera de la próxima hora.

En este sentido, a cada vuelta se le considera un loop y, si un corredor se retira o no logra termina alguna de las vueltas, es calificado como DNF (did not finish). De este modo, la Andalucía Backyard fue la quinta prueba nacional, siendo a su vez pionera en Andalucía y la cual se desarrolló en el parque periurbano de El Patriarca.

Así las cosas, Joaquín Muñoz fue el vencedor final de la prueba, tras conseguir completar hasta 15 loops en el duro y exigente trazado califa. Eso sí, tuvo que pelearlo hasta el final frente a otro cordobés como Ángel Salas, el cual abandonó en la vuelta número 14, por lo que obligó a Joaquín a sumar una pasada más completa al circuito, ya que, en caso de haber abandonado, la misma se hubiera declarado sin ganador.