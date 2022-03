Cristina López, subcampeona de España de pértiga

Un nuevo éxito nacional ha llegado este mismo fin de semana para el atletismo cordobés. En concreto, ha sido la atleta Cristina López, del Pozoblanco-Ginés, la que ha logrado subirse al podio en el XLIV Campeonato de España Sub 18 en pista cubierta, que se ha celebrado en Valencia. En este sentido, la representante del club pozoalbense se alzó con una más que meritoria medalla de plata en pértiga. López acudía al Nacional con la segunda mejor marca junto a la atleta del Playas de Castellón, Naiara Pérez. Y los pronósticos se cumplieron, ya que al final fue un mano a mano entre ambas, debido a que la gran favorita, la gallega Lisa Vosberg, quedó eliminada cuando el listón estaba situado en 3,47 metros.

En este sentido, la cordobesa firmó una mejor marca de 3.57, quedando únicamente por detrás de Pérez, que alcanzó los 3.67. Así, cabe recordar que la deportista de Dos Torres fue campeona de España sub 16 de pista cubierta con 3,45 y subcampeona al aire libre con 3,341 la temporada pasada. Y esta campaña acudía como campeona de Andalucía sub 20 y sub 18, bronce en el Andaluz Absoluto y cuarta sub 23 en el Andaluz.

Finalmente, el resto de medallas cordobesas llegaron de la mano del Surco Lucena, que se hizo con un primer puesto para Carlos Dorado en triple salto, además de un subcampeonato para Yumara Fernández en 200 metros.