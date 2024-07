El verano azul de Mariola Membrives

Un verano azul, en el sentido más anglosajón de la palabra (los ingleses usan blue como sinónimo de tristeza o melancolía). Eso es lo que ofrece Ajuares verano, la tercera colección de nuevas canciones que ha publicado la artista cordobesa, Mariola Membrives, siguiendo su curioso ritmo de publicación: un repertorio nuevo con cada estación del año.

Así, desde hace unos días, las plataformas digitales ya tienen disponible en su catálogo la nueva banda sonora veraniega que ha compuesto la artista jienense criada en Córdoba. En total, seis canciones, seis derroches de su delicada mirada y su talento vocal, con algunas incursiones en inglés o francés. Entre ellas dos profundas versiones, una del clásico La vie en rose, de Edith Piaf, y otra del no menos clásico The thrill is gone, de Chet Baker.

Ajuares recoge una serie de grabaciones, hasta ahora inéditas, creadas por Membrives en colaboración con algunos de los más destacados músicos del jazz español, como Jordi Bonell, Masa Kamaguchi o Gorka Benítez, entre otros.

Según detalla la artista, este proyecto surgió en un momento clave en la trayectoria musical de la artista, fusionando su afición por lo popular y su profunda conexión con la tradición y la cultura española. La elección de estos “grandes clásicos” es un claro reflejo de su viaje artístico y de cómo intervienen esas raíces en su interpretación personal e inconfundible.

El proyecto está concebido para vivirlo a través de cuatro EPs a lo largo de este año 2024, cada uno coincidiendo con una estación: invierno, primavera, verano y otoño. Una estructura que simboliza esa constante evolución y renovación natural de la música y el arte.