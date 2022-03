Sigma Project, Ricardo Descalzo y Manuel Guillén, en el programa del Festival de Música Contemporánea

El próximo miércoles arranca el 24 Festival de Música Contemporánea de Córdoba, que celebrará seis conciertos en el auditorio del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, y que sigue apostando por la fusión de música de vanguardia, clásica y de nombres consolidados.

Entre ellos, destacan el violinista multipremiado Manuel Guillén, el pianista Ricardo Descalzo o el cuarteto de vientos Sigma Project. Será una semana de conciertos de una cita que se ha convertido en uno de los festivales más relevantes de España dentro de su género, además del más antiguo e importante festival de música contemporánea de Andalucía.

Celebró su primera edición en el año 1997. Aquella primera cita estaba coordinada como unas jornadas que se celebraron en el Palacio de Viana, aunque, con el paso de los años, ha sido el Conservatorio Superior de Música la sede principal de este festival.

Esta edición, se rendirá homenaje a la generación del 51, que en música clásica es el equivalente a la del 27 en literatura. Los conciertos de este año (todos ellos con entrada libre hasta completar aforo) son los siguientes:

Miércoles, 23 de marzo: Ricardo Descalzo (piano)

El pianista Ricardo Descalzo presenta en Córdoba su Concierto sin programa: la escucha imprevista, un tipo de propuesta es más cercana a un concierto de pop o de jazz, en el que las piezas se conocen justo antes de su interpretación, y en el que, a través de las propias palabras de presentación del intérprete, conoceremos anécdotas personales en relación a los compositores o las obras y particularidades formales, históricas o estéticas de las mismas.

Jueves, 24 de marzo: S3 Córdoba Ensemble (quinteto de cámara)

El concierto Mediterráneo-Miradas, por parte del conjunto S3 Córdoba Ensemble, formado por Jesús Núñez (saxofón), Juan Aguilera Cerezo (violonchelo), Óscar Prados (piano), Francisco Escalante (percusión) y Juan de Dios García Aguilera (electrónica), no sólo incluye versiones nuevas, sino una pieza, Cigarras, que es un estreno absoluto.

Viernes, 25 de marzo: Sigma Project Quartet (cuarteto de saxofones)

El grupo, que ya ofreció un celebrado recital en el festival en 2018, interpretará este año el programa Sin Fronteras: una mirada global hacia la música del siglo XXI con las obras ‘Saxophone Quartet’ de Georg Friedrich Haas, ‘Milk spilt on a stone’ de Helga Arias, ‘Tropical Nasdaq’ de Raphaël Cendo (será estreno mundial), ‘Jalkin’ de Ramon Lazkano y ‘Ahs, music for the Eremozoic’ de Liza Lim.

Miércoles, 30 de marzo: Feedback (trío de cámara)

Creado en 2014, el trío Feedback es una formación singular que reúne a músicos con una dilatada trayectoria interpretativa en el ámbito de la música contemporánea, y que mezclan el saxofón, el acordeón y el contrabajo. Sus componentes son Ricar Capellino, Esteban Algora y Dario Calderone.

Jueves, 31 de marzo: Manuel Guillén (violín solo)

El violinista madrileño Manuel Guillén ofrecerá un recital a partir de obras de Cristóbal Halffter y de Antón García Abril, ambos músicos de la generación del 51. Guillén es una de las figuras más importantes de la música clásica contemporánea en España, así como un gran impulsor, conocedor y especialista de la música española para violín.

Viernes, 1 de abril: Synergein Project (trío de percusión)

Synergein Project se funda en el 2014 como un ensemble de percusión cuya finalidad principal es tratar el sonido en toda su totalidad. Un sonido, como provocador de una reflexión en el gran público, y a partir de instrumentos construidos y rediseñados, cuyos sonidos son a su vez transformados mediante efectos digitales en vivo.