Recogen firmas para que el Gran Teatro de Córdoba lleve el nombre de Antonio Gala

El profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Manuel Rodríguez Ramos ha iniciado a través de la plataforma Change.org una recogida de firmas para que el Gran Teatro de Córdoba lleve el nombre de Antonio Gala, quien falleció este domingo a los 92 años. Su Fundación acogió su capilla ardiente durante la mañana del lunes y por la tarde albergó el último acto de despedida al novelista y dramaturgo.

La petición se ha puesto en marcha durante la mañana de este martes y apenas pocos minutos llevaba 40 firmas. Parafraseando a Gala, el promotor de esta iniciativa ha afirmado que “el olvido es la muerte de la memoria y la memoria, como el amor y la libertad, se muere de no usarla”. Por ello, ha pedido que la ciudadanía apoye esta petición “para que el nombre del dramaturgo que hizo de Córdoba su refugio y su trinchera, su lecho de vida y de muerte, lleve eternamente el nombre de su Gran Teatro. Qué menos que la casa donde habitaron sus personajes, sus historias, su alma y su palabra se llame Antonio Gala”.

Tras el acto de despedida de este lunes, el féretro con los restos mortales de Gala fue sacado a hombres entre otros, por el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo; el escritor, músico y jurista Antonio Manuel Rodríguez; el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, además de por miembros de la Fundación y familiares de Antonio Gala.

Esta no es la primera recogida de firmas que promueve el profesor de la UCO. En 2020, y junto al guitarrista Manolo Sanlúcar, iniciaron una convocatoria de rúbricas para que el Ayuntamiento de Córdoba mantuviera el nombre de Avenida del Flamenco y no lo sustituyera por Vallellano. A pesar de las casi 13.000 firmas, el Consistorio lo eliminó y mantuvo su nomenclatura original.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!