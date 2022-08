Rasel, Joana Santos y más artistas actuarán en el primer Onuba Fest de El Carpio

El primer festival llega a El Carpio con un cartel repleto de artistas. Los sevillanos Rasel y Joana Santos son dos de los grandes cantantes que forman parte del cartel del Onuba Fest que ha organizado desde el Área de Juventud, Ocio y Tiempo Libre del Ayuntamiento de El Carpio.

El evento, que se celebrará con motivo del Día Internacional de la Juventud, tendrá lugar este viernes 12 de agosto a las 23:00. Este será un encuentro “con la música actual, una noche para el recuerdo”, así ha sido definido desde la organización. Además, a diferencia del resto de festivales, este será gratuito y contará con regalos exclusivos para el público.

Entre los artistas invitados está el rapero Rasel -participante también de concursos como Tu cara me suena o Supervivientes- y Joana Santos -conocida por el éxito de su respuesta oficial a Tu me dejaste de querer de C Tangana- que ha presentado su último trabajo Casi tuya, con Dani J.

Rasel y Joana son los dos grandes atractivos de la fiesta que completan el cartel con Barroso, Albert Rivera y Coco Jr entre otros más. La fiesta con la que los asistentes no dejarán de bailar y en la que podrán recibir también regalos sorpresa, se celebrará este viernes en la Avenida Mariana Pineda de El Carpio, junto al polideportivo del municipio.