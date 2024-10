Nueva York inaugura la gran exposición monográfica de Madinat al-Zahra

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha inaugurado la exposición ‘Madinat al-Zahra, la capital brillante de la España islámica’ en la sede neoyorkina del ISAW (Institute for the Study of the Ancient World), “la monográfica más ambiciosa sobre Madinat al-Zahara fuera de Andalucía”, y que, en palabras de Del Pozo, “va a marcar un importante hito en la historia de la difusión del rico legado artístico cultural de Andalucía en Estados Unidos”.

Es su intervención, la consejera ha subrayado “el gran reto, así como la gran oportunidad, que ha supuesto esta exposición, al implicar el traslado de un total de 111 piezas procedentes de cuatro museos andaluces, garantizando las máximas medidas condiciones de seguridad y conservación para este conjunto de piezas de indudable valor patrimonial”.

“Consideramos que esta muestra va a suponer un antes y un después en la percepción de los americanos del rico legado patrimonial de Andalucía, al poner a su alcance la historia del mayor yacimiento arqueológico musulmán de Europa”, ha destacado la titular de Cultura y Deporte.

En el acto inaugural, Del Pozo estuvo acompañada por el director del ISAW, Alexander Jones; la fundadora de este centro de investigación de posgrado, la filántropa Shelby White; los comisarios de la muestra, Antonio Vallejo Triano, director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zhara, y Eduardo Manzano Moreno, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científicas, así como por la coordinadora neoyorkina de la muestra, Roberta Casagrande-Kim.

Producida por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Institute for the Study of the Ancient (ISAW), esta exposición monográfica sobre la ciudad califal cordobesa Madinat al-Zahra, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco desde 2018, muestra al público estadounidense la historia del Califato Omeya de Córdoba en la España de los siglos X y XI, un tema inédito para la mayoría de los estadounidenses, que no son conscientes de la importancia del legado patrimonial y cultural islámico en la historia de la Europa medieval.

“A pesar de que la resplandeciente capital de los califas omeyas fue un reconocido centro de ciencias, artes y literatura del mundo medieval, lo cierto es que la historia de los reinos islámicos de Europa se ha contado en muy pocas ocasiones”, afirmó durante la inauguración el director Leon Levy de ISAW, Alexander Jones.

Obras expuestas

Producida por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Institute for the Study of the Ancient (ISAW), la muestra exhibe más de 150 piezas, entre las que destacan las 111 obras procedentes de cuatro museos andaluces: el Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra (36 piezas), el Museo Arqueológico de Córdoba (30 piezas), el Museo de Jaén (44 piezas del Tesoro de la Charilla) y el Museo Arqueológico de Jerez (dos piezas). A ellas se suman una cuarentena de piezas de colecciones estadounidenses: la Numismatic Society (29 piezas), el Metropolitan Museum of Art (3 piezas), el Brooklyn Museum (6 piezas) y The Hispanic Society of America (una pieza).

La exposición podrá visitarse durante cuatro meses, a partir de hoy 30 de octubre y hasta el 2 de marzo de 2025, en la sede del Institute for the Study of the Ancient World, un centro de investigación de posgrado, dependiente de la Universidad de Nueva York, especializado en el estudio de las civilizaciones del mundo antiguo.

Entre estas piezas seleccionadas por los dos comisarios, Antonio Vallejo y Eduardo Manzano, hay una importante representación de capiteles y basas, procedentes de Madinat y del Arqueológico de Córdoba, entre otros elementos arquitectónicos, que van a ilustrar la evolución de la decoración califal en relación con otras tradiciones arquitectónicas. También se hace especial hincapié en el significado del ataurique, a través de frisos epigráficos, procedentes de la ciudad califal. Destacan, asimismo, el esenciero de plata y bronce repujado del Arqueológico de Córdoba, el Tesoro de la Charilla, compuesto por 44 piezas de arte hispanomusulmán, procedente del Museo de Jaén y el ataifor (plato) califal con ciervo, del Museo de Jerez.

La muestra resalta el gusto internacional de los califas por las artes de lujo, como demuestran las cajas de cosméticos de marfil intrincadamente talladas, muy apreciadas en todo el mundo medieval, así como los ejemplos de cerámica vidriada, que transmitían el poder del califa a los numerosos visitantes de la ciudad, entre los que se encontraban los embajadores de otras cortes medievales. Los talleres reales elaboraban regalos para gobernantes extranjeros, como surtidores de bronce con forma de animales, frascos de perfume de plata y joyas ornamentadas de oro, perlas y piedras semipreciosas. En la exposición se presta atención especial a las contribuciones de los Omeyas a la ciencia y la tecnología a través de la exhibición de relojes de sol que se utilizaron en la astronomía islámica temprana.

De forma paralela a la exposición ‘Madinat al-Zahra: la capital brillante de la España islámica’ se ha editado un catálogo bilingüe, coordinado por los comisarios de la muestra, que reúne las aportaciones científicas de trece grandes expertos que aspira a convertirse en una obra de referencia sobre Madinat al-Zahara y el Califato de Córdoba.

También se ha programado un amplio abanico de actividades paralelas, entre las que se encuentran visitas y talleres de formación para profesores, conferencias públicas con historiadores destacados, un concierto gratuito de música a cargo de The New York Andalus Ensemble y talleres de dibujo en galería con la ilustradora Joan Chiverton.