El Ayuntamiento licita la restauración del convento de Santa Clara, que deberá finalizar en un año

Sobre la bocina, el Ayuntamiento de Córdoba acaba de licitar las obras de restauración de la torre-alminar de la Iglesia del antiguo convento de Santa Clara y de rehabilitación y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética de las dependencias anexas. In extremis porque estos trabajos están financiados por los fondos Next Generation, lo que obliga a la empresa adjudicataria a que finalice las obras antes del 25 de octubre de 2025. Por ello, el Consistorio ha estimado una duración máxima de un año desde la adjudicación

El valor estimado del contrato es de 401.980,16 euros y el plazo para presentar ofertas finalizará el 10 de septiembre. Aunque el edificio es de titularidad municipal, se trata de un Bien de Interés Cultura, por lo que era preceptivo que la Junta de Andalucía diera el visto bueno a las obras, luz verde que se produjo el pasado mes de febrero.

La torre-alminar de la Iglesia de este convento fue declarada Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. En la actualidad, se ha mantenido en un estado estructural estable. No obstante, presenta numerosos daños, principalmente la rotura de peldaños y el degradado de los sillares en las zonas afectadas por la humedad, que perjudican su conservación y hacen inviable su apertura pública.

Por ello, requiere de unas operaciones de conservación, restauración, limpieza y consolidación para recuperar las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene de este hito de la edificación histórica.

Por otro lado, se llevarán a cabo otras obras de reforma en las dependencias anexas, que están ocupadas actualmente por la Delegación de Turismo. En esta parte del edificio, hasta el momento se han ejecutado obras menores, pero estas no han tenido el alcance suficiente para adaptar los espacios administrativos a su apropiado uso público y turístico. Por ello, las instalaciones existentes están obsoletas y no cumplen con la normativa de accesibilidad y de eficiencia.

Para adaptarlas a la misma, estas dependencias requieren de unas operaciones de rehabilitación que conlleven la sustitución de cubiertas, carpinterías e instalaciones, todo ello unido a una eficiencia energética.

