Una pareja de artistas ucranianos viajará de Kiev a Córdoba con sus hijos para crear un mural en mayo

El contraste entre un país en guerra y una ciudad en el mes más festivo del año. A eso se enfrentarán emocionalmente los artistas Mikhail Korobkov y Olga Korobkova, los dos primeros creadores becados en la convocatoria de este año de Córdoba Ciudad de las Ideas, el proyecto cultural de la fundación Artdecor, y que realizarán un viaje desde Kiev a Córdoba en el mes de mayo.

Korobkov y Korobkova son un matrimonio de artistas ucranianos. Ambos viajarán a Córdoba desde Kiev con sus dos hijos pequeños, y estarán durante todo el mes de mayo, en el que realizarán un mural en la ciudad.

Según indica la Fundación Artdecor, con esta iniciativa se quiere transmitir “un mensaje de solidaridad y unión ciudadana ante la terrible realidad que viven los habitantes de Ucrania. En especial, busca brindar a estos artistas ucranianos una oportunidad de desarrollar su propuesta artística en un entorno internacional de paz”.

Korobkov y Korobkova son dos de los diez creadores seleccionados en esta nueva edición de las ayudas. Según los datos de la convocatoria, dispondrán de un pago mensual de 1.500 euros en concepto de beca para su residencia y el desarrollo de su proyecto en Córdoba. Además, está establecida una ayuda adicional para el pago de materiales hasta un máximo de 1.000 euros, así como la cesión de un espacio de trabajo en virtud de las necesidades del proyecto.

Además, Ciudad de las Ideas también apoyará a otros diez creadores locales con el fondo de ayudas a la creación. Los proyectos deberán demostrar su vinculación con el patrimonio cultural y/o humano de la ciudad de Córdoba: colaboración con colectivos sociales, asociaciones de vecinos, espacios públicos y privados de los barrios, como mercados o pequeños negocios. Asimismo, se primarán aquellas propuestas que propicien la colaboración entre artistas locales y foráneos. La ayuda será de 600 euros por proyecto y un máximo de 400 euros para materiales. El jurado decidirá según su criterio el pago de materiales y gastos de producción en virtud de las necesidades de cada proyecto.

