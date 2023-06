Un cordobés esconde su música en 3D por la ciudad

Cansado de la saturación de información en internet y las redes sociales, Hidabe, músico e informático, ha diseñado una caja 3D para dar a conocer su música y, a la vez, hacer un experimento.

El diseño tiene forma de laberinto y una flor (su logotipo) en la tapadera del mismo. Una vez se abre, en su interior se puede encontrar tanto un código QR con un enlace a las instrucciones para continuar el juego, como un papel en blanco también como parte del experimento.

Este músico ha escondido más de 30 cajas de su flor 3D por toda la ciudad. Pero no en cualquier lugar: las ha escondido en aquellos sitios que cree más probable encontrar a personas a las que les guste su música.

Una vez encontrada una de estas cajas lo primero que deberemos hacer es abrirla, ya que es un laberinto, aunque no demasiado complicado. Cuando esté abierto, en su interior encontraremos un código QR que llevará a un vídeo con instrucciones sobre el resto del juego.

La persona que quiera seguir jugando podrá escuchar una canción de Hidabe, Por Los Dos, grabada en directo y luego dejar una nota en el papel que se encuentre dentro de la caja; después, volver a esconder la caja en otro lugar para que otra persona pueda encontrarla y continuar la cadena.

La idea nace como un experimento por intentar dar difusión a la música desconocida ya que a través de las redes sociales e Internet es cada vez más complicado que las personas conecten y descubran lo desconocido. El cantautor se encuentra ahora terminando de lanzar su segundo proyecto discográfico, Florecer, un trabajo de 11 canciones que está publicando canción a canción cada dos semanas y que finalizará por completo el 30 de junio.

“Necesitamos volver a conectar y tocar a las personas en el mundo físico para captar su atención, necesitamos conseguir que la gente nos escuche en la calle, en las plazas y en los bares”, ha asegurado. Hidabe, además, ha identificado cada flor con su código QR para poder hacer un seguimiento de por dónde viaja exactamente y hasta donde llega cada una.

Su idea es seguir escondiendo flores durante todo el mes de Junio, los primeros resultados ya han sido exitosos y varias personas que han encontrado el laberinto se han lanzado a continuar con el juego. Además, también está buscando ayuda y expandiendo aún más el experimento a través de otras personas amigas, a las que les manda flores a su ciudad para que las escondan.

