Los conciertos flamencos regresan a La Magdalena

El próximo 3 de noviembre, en la Iglesia de la Magdalena tendrá lugar a las 20:30 un espectáculo flamenco organizado por la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba con la colaboración de la Fundación Cajasur.

Al cante estará Antonio Porcuna el Veneno. Nacido en Adamuz, tiene en su haber diferentes premios entre los que se encuentra la Lámpara Minera de la Unión y el premio Cayetano Muriel en el XVI Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

La guitarra será la de Luis Medina, joven cordobés, uno de los más influyentes guitarristas de su generación. Con varios premios en su haber, domina los tres campos de la guitarra: acompañamiento a cante, baile y toque de concierto.

El baile vendrá a cargo de Marta Gálvez y su grupo, titulada en Danza Española en el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río. Ha sido ganadora del premio de baile Olga Pericet en el XX Certamen de Jóvenes Flamencos.

