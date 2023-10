El mod inglés de The Chords llega al Ambigú de La Axerquía

La sala Ambigú acoge este miércoles 1 de noviembre el concierto de The Chords, uno de los grupos clave del revival mod que hubo a finales de los 70, en la estela del punk, y al que se subieron bandas como The Jam o The Clash en sus inicios.

Ahora, la banda del guitarrista y compositor Chris Pope ha vuelto a la carretera. Y pasan por Córdoba dentro de una gira que da continuidad al tour del año pasado, aprovechando para presentar Somewhere Beyond The Rainbow, un nuevo trabajo del combo británico.

The Chords fueron una de las bandas que lideraron el llamado revival mod de finales de los 70 junto a bandas como The Lambrettas, Secret Affair y The Jam, en sus inicios. De hecho, Weller era fan de la banda y solía acudir a sus conciertos y describió a Chris Pope como “el mejor compositor de su generación”.

Maybe Tomorrow, Something's Missing, Now It´s gone o The British Way Of Life son algunos de los grandes clásicos del grupo y que ocuparon puestos en los top de Reino Unido en los escasos dos años en los que la banda estuvo en activo en su primera etapa. En 2010 regresaron con el line-up original para promocionar un nuevo single y hacer una gira por Inglaterra. pero será a partir de 2012 cuando la banda se renueva y comienza una constante actividad con giras por Europa, Australia y Japón.

Su último disco, Big City Dreams salió en Febrero de 2022 y lo presentaron haciendo varios shows por primera vez España. Ahora la banda regresa en Octubre al país y ha incluido el concierto en el Ambigú entre sus citas con el público español, además de ser el único que ofrecen en Andalucía.