Convocado el premio nacional de poesía Lara Cantizani

El Ayuntamiento de Lucena ha publicado este miércoles las bases del III Premio Nacional de Poesía Ciudad de Lucena ‘Lara Cantizani’, convocado con tres modalidades de participación, dos de ellas dedicadas al haiku.

Nacido en 2021 bajo la coordinación de la Concejalía de Cultura para preservar la figura de Manuel Lara Cantizani como poeta y precursor de autores consagrados y emergentes de la literatura en lengua española, este certamen mantiene este año la dotación económica de 3.000 euros para el Premio Lara Cantizani, además de la edición y publicación del poemario. Este premio se convoca con temática y forma libre, para mayores de 18 años y cuyas obras deberán contar con entre 400 y 700 versos.

Las otras dos modalidades, que rinden tributo al haiku, son los premios ‘Haiku Sefardí’ (para mayores de 18 años y con temática sobre la Lucena judía) y ‘Haiku Prometeo’ (para personas de entre 14 a 35 años y solo se podrá participar con un trabajo de 17 haikus o algunas de sus variedades: senryus, hokkus o mükis), en ambos casos se fija un premio de 300 euros para el mejor trabajo.

Las obras presentadas estarán escritas en castellano y deberán ser originales e inéditas en un 85 %, pudiendo haberse publicado un máximo de un 15 % en revistas literarias o en algún medio digital. Se podrá presentar un máximo de una obra por cada modalidad.

Las personas interesadas en participar en estos premios disponen de tres meses de plazo para la presentación de su trabajo, que deberá ser preferentemente a través de una instancia general en el Registro de Entrada de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lucena (https://sede.eprinsa.es/lucena/tramites), indicando la modalidad A (Premio Lara Cantizani), B (Haiku Prometeo) o C (Haiku Sefardí) y adjuntando los trabajos en archivo pdf.

Si no se dispusiera de medios digitales, la presentación también puede realizarse presencialmente en el Registro de Entrada del Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC) del propio Ayuntamiento o a través de correo ordinario postal.

De forma paralela a la publicación de las bases del III Premio Nacional de Poesía Ciudad de Lucena ‘Lara Cantizani’, la Concejalía de Cultura trabaja en el acto de entrega de la segunda edición d ellos premios, a la que se presentaron 22 trabajos. Será el próximo 17 de mayo, en el patio de armas del Castillo del Moral, con la presencia de Juan Vicente Piqueras, director del Instituto Cervantes de Amán (Jordania) y vencedor en la categoría general con el libro de poemas ‘Cerezas’.

En las otras dos modalidades, las ganadoras fueron la escritora de la Alcudia de Guadix, Dori Delgado, en la modalidad de Haiku Sefardí con ‘Un paseo por Eliossana’ y la poeta de Aguilar de la Frontera Patricia Luque Pavón, en Haiku Prometeo, con su obra ‘Pronunciar en vano’.

