Joaquín Cortés retoma su espectáculo 'Esencia' en Madrid, Sevilla, Barcelona y San Sebastián

El bailaor cordobés Joaquín Cortés ha anunciado su vuelta a los escenarios tras la pandemia mundial y su paternidad con Esencia, un espectáculo que retomará y presentará el 4 de marzo en el Teatro Real de Madrid, el 17 de marzo en el Cartuja Center Cite de Sevilla, el 26 de marzo en Liceu de Barcelona y el 2 de abril en la Kursaal de San Sebastián.

Se trata de un espectáculo que el artista anunció a finales de 2020 y que iba a tener lugar en el Wizink Center pero que acabó posponiendo. Ahora, por fin, lo retomará el bailaor, una de las estrellas mundiales del flamenco.

Esencia no es un espectáculo nuevo, aunque sí renovado. Se estrenó en el año 2017 y cuenta con música original compuesta por los hermanos Carbonell y el propio Cortés. La producción es potente: cuarenta artistas en escena contando el cuerpo de baile y los músicos, para dar vida al sueño de niño del propio artista, que es la historia que cuenta el espectáculo.

Tras más de 35 años de una carrera profesional brillante a sus espaldas, el artista cordobés es uno de los mayores referentes del flamenco a nivel mundial. Cortés comenzó su andadura como miembro del Ballet Nacional de España , antes de empezar a dar sus primeros pasos en solitario y alumbrar en 1992 su primer montaje, Cibayí, con el que debutó en el Teatro de los Campos Elíseos de París.

Entre sus espectáculos posteriores más conocidos, se encuentran Pasión Gitana o Calé (Gitano), ya en 2009, que le llevó una vez más por las principales ciudades del mundo.

