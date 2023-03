'Todas las Ítacas': una mirada al arte propulsado desde la Fundación Botí

“Las cosas que suceden en Córdoba llegan muy lejos”. El comisario Paco Pérez Valencia confiaba en la onda expansiva de la última exposición que ha coordinado en la ciudad y que se inaugura este viernes. Se titula Todas las Ítacas, y recoge el trabajo de 25 artistas que, en los últimos 25 años, han sido becados por la Fundación Rafael Botí, en cuyo centro de arte, ubicado en la calle Imágenes, se podrá ver hasta el 16 de abril una panorámica del arte contemporáneo engendrado en la provincia en el último cuarto de siglo.

Fue el propio Pérez Valencia el comisario de la primera muestra que organizó la fundación, y que se titulaba Un nuevo comienzo. Aquel arranque ha llegado hasta el presente, gracias en parte al programa de becas, que ha propulsado el trabajo de muchos artistas que dieron sus primeros pasos expositivos bajo el amparo de la Fundación Botí.

Para el comisario, este organismo ha sido “un fort apache en medio de las dificultades que este país ha pasado en los últimos 25 años”. No ha querido Pérez Valencia discurrir por la senda de la memoria en la presentación a medios de la exposición, dado que, como ha concretado, Todas las Ítacas es más una oportunidad para ver “los flujos y las estelas de una generación de artistas”, así como “una mirada a lo que son y lo que han sido” y “un testimonio del amor de unos años y de unos pocos”.

“Esta exposición muestra el punto de partida, la obra con la que la Fundación Botí estimuló un viaje iniciático, un análisis del recorrido vivido, de su trabajo y sus motivos, que desemboca junto con obras finales que sirven de reflexión, en una panorámica plena. De este modo, un público entregado puede conocer por sus verdaderos protagonistas qué significan todas las Ítacas”, señala la hoja de sala, coronada por citas de Cavafis y Horacio.

En los muros de la Fundación Rafael Botí, por tanto, se puede atisbar el trabajo de 25 artistas cordobeses. La mayoría de ellos, todavía están en activo, aunque hoy se dediquen a otras labores que no siempre están vinculadas a lo museístico. El arte tiene su propio camino, parece contar la exposición, que es un muestrario de lenguajes estáticos y vivos: pintura, escultura, videocreación, instalación, diseño, mobiliario o arte performativo... Todas las disciplinas estableciendo un diálogo que, pese a su variedad, resulta también uniforme.

Los autores que han participado son: Concha Adán Zurera, Víctor Barrios, Manolo Bautista, Manuel Castro Cobos, Javier Flores, Verónica Ruth Frías, Azahara Gagaliot, Nieves Galiot, Andrés G. Leiva, Felipe Gutiérrez Díaz, Juanclemente, José Jurado Gómez, Juan López López, Juan Carlos Martínez, Fernando M. Romero, Guillermo Mora, Miguel Ángel Moreno Carretero, María Ortega Estepa, María Parejo, Jesús Pedraza Villalba, Marián Redondo, Beatriz Sánchez, Fernando Sendra, Ana Trillo y Rosario Villajos.

Además, otros 25 creadores han contribuido con sus palabras al catálogo de la muestra, de manera que el número de personas involucradas en la exposición llega al medio centenar.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha recordado lo complejo que fue poner en marcha la Fundación Rafael Botí, que apareció a finales de los noventa como “un proyecto ambicioso y de largo recorrido”. También ha querido resaltar que consiguieron llevarlo a cabo y que “hubo una libertad inmensa que posibilitó estas becas y que en pueblos muy pequeños se pusieran en marcha iniciativas de promoción y de arte contemporáneo”.

Todas las Ítacas se abre al público este viernes 3 de marzo a las 19:30 y se podrá visitar hasta el 16 de abril de martes a sábado de 10:00 a 20:30 y domingos y festivos de 10:00 a 14:00. Además, este viernes por la noche habrá una fiesta de celebración de los 25 años de la Fundación Rafael Botí en el Bar Amapola, con la actuación, en formato Dj Set, del grupo EFE (Electronic Flamenco Esquejes), becado por Córdoba, Ciudad de las ideas y por la propia fundación en el año 2022.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!